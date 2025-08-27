BLIŽAJO SE VOLITVE

Novinci na političnem parketu dihajo za vrat uveljavljenim strankam (FOTO in VIDEO)

Glede na javnomnenjsko raziskavo je trenutno na prvem mestu SDS, sledi ji Gibanje Svoboda.
Fotografija: Parlamentarne volitve bodo prihodnje leto. FOTO: Jure Eržen
Parlamentarne volitve bodo prihodnje leto. FOTO: Jure Eržen

B. K. P.
27.08.2025 ob 07:52
27.08.2025 ob 07:52
B. K. P.
27.08.2025 ob 07:52
27.08.2025 ob 07:52

Manj kot eno leto nas loči od parlamentarnih volitev in mnogi se že pripravljajo na predvolilno kampanjo. Najbrž bomo tudi naslednje leto sicer priča boju med največjimi, Gibanjem Svobodo in SDS, ki si tudi sicer redno izmenjujeta položaj na vrhu priljubljenosti med volivci, čeprav si mnogi, razočarani nad uveljavljenimi strankami in obrazi, želijo novih.

Da se vrača na politični parket, je tako potrdil nekdanji predsednik Desusa Karl Erjavec, ki je medtem ustanovil novo stranko Zaupanje, svojo stranko Demokrati je že pred časom ustanovil tudi nekdanji član SDS Anže Logar, na volitve pa se bo naslednje leto podal tudi trenutni evropski poslanec Vladimir Prebilič.

Obema glede na najnovejšo raziskavo družbe Mediana, ki jih je objavil POP TV, kaže dobro. Glede na raziskavo največ volivcev sicer še vedno podpira stranki SDS in Gibanje Svoboda, a so Demokrati slednji tik za petami. Stranki SDS je podpora avgusta v primerjavi z julijem še nekoliko zrasla in se usidrala na 16,7 odstotka, podpira stranki aktualnega premierja Roberta Goloba pa vztraja na 12,4 odstotka.

Demokrate je julija podpiralo 9,1 odstotka vprašanih, avgusta okroglih devet odstotkov. Na visokem tretjem mestu je pristal Vladimir Prebilič, ki je sicer prejšnji mesec imel precej višjo podporo, avgusta pa je s 7,4 odstotka padla na 5,2. Na četrtem mestu so Socialni demokrati, ki jih vodi glede na raziskave javnega mnenja trenutno drugi najbolj priljubljeni politik v državi Matjaž Han. Sledijo ji stranke NSi, Resnica, Vesna, Levica in SNS, vse od njih trenutno podpira manj kot pet odstotkov vprašanih.

Prebilič bo sicer jutri v Kočevju organiziral srečanje, na katerem bo na svoji stojnici pred občino Kočevje zbiral podporo za ustanovitev nove stranke v Republiki Sloveniji.

