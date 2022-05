Novinarji RTV stavkajo: takšne bodo današnje vsebine (FOTO)

Novinarji iz koordinacije novinarskih sindikatov javne RTV bodo danes opozorilno stavkali, pri čemer zahtevajo novinarsko avtonomijo in socialni dialog. Če sporazuma o razreševanju zahtev ne bo do konca maja, med drugim zahtevajo odstop generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha in predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča.

Med njihovimi zahtevami je nadalje umik »škodljivih sklepov programskega sveta, prav tako pa tudi dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač na Radioteleviziji Slovenija (RTV)«. Stavka mora biti plačana, so še zapisali.

V primeru nesklenjenega sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev do 30. maja bi morala v skladu z njihovimi zahtevami odstopiti tudi odgovorna urednica informativnega programa nacionalne televizije Jadranka Rebernik in v. d. urednika uredništva za nove medije v Multimedijskem centru zavoda (MMC) Igor Pirkovič.

Program bo prilagojen

Kot so pojasnili, bodo program na radijskih in televizijskih kanalih ter vsebine na spletni strani rtvslo.si, ki deluje v okviru MMC, prilagojeni vsebini stavkovnih zahtev, ne bodo pa okrnjeni.

Današnja naslovnica spletnega portala MMC. FOTO: Zaslonski posnetek

Medtem ko bodo novinarji stavkali, bo programski svet zavoda razpravljal o predlogu generalnega direktorja za soglasje k imenovanju Natalije Gorščak za direktorico Televizije Slovenija, ki se je na vnovični razpis edina prijavila v skladu z razpisom. Na tem mestu je sicer že bila, dokler je Grah Whatmough avgusta lani ni razrešil. Televizija je odtlej brez direktorja s polnimi pooblastili.