Novinarji na nacionalki zaskrbljeni, odstop obžalujejo

Odstop Manice Janežič Ambrožič z mesta odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija (TVS) obžalujejo tako v Aktivu novinarjev informativnega programa TVS kot v Sindikatu novinarjev Slovenije. Skrbi jih napovedano krčenje informativnega programa, ki RTVS po mnenju sindikata znižuje standarde in oddaljuje od evropskih servisov.

V Aktivu novinarjev Informativnega programa TVS so zapisali, da odstop odgovorne urednice obžalujejo. Izpostavili so pomisleke o predlogu programsko-produkcijskega načrta (PPN) za prihodnje leto.

»Skrbijo nas napovedano krajšanje, ukinjanje in premeščanje nekaterih oddaj, čeprav se zavedamo, da so določene spremembe tudi v informativnem programu potrebne. Bojimo se, da so te, sodeč po predlogu PPN, vseeno preveč korenite,« so zapisali.

Ob tem pričakujejo »temeljito razpravo« v okviru sprejemanja programsko-produkcijskega načrta ter upoštevanje njihov mnenj in predlogov. Dodali so še, da se srečanja z v. d. direktorja TVS Valentinom Arhom veselijo.

Prepričani, da se znižuje standard

Odstop Janežič Ambrožičeve obžalujejo tudi v Sindikatu novinarjev Slovenije, v katerem razumejo »razloge, ki so jo vodili do te odločitve«. Ugotavljajo, da je odstopila zaradi nestrinjanja s krčenjem programskih vsebin, ki so načrtovane za leto 2022.

»Ukinitev jutranjih poročil, krajša osrednja informativna oddaja Dnevnik in ukinitev večine informativnih pogovornih oddaj slovenski RTV oddaljuje od največjih javnih evropskih servisov in znižuje standarde za slovenske gledalke in gledalce,« so zapisali.

Vodstvo RTV so pozvali k zagotovitvi programa, »ki bo v polni meri izpolnjeval zakonsko določene naloge RTV Slovenija, ne pa rezal njihovega obsega in vsebin ter uničeval kadrovski potencial javne službe po volji vladnega zmanjševanja finančnih virov zanje«. Vlado so pozvali tudi k izpolnitvi zaveze stavkovnega sporazuma iz decembra 2018. Po njej je namreč dolžna zagotoviti sredstva za realizirano povečanje plač.

Poziv poslancem

Državni zbor so še pozvali k stabilnemu in zadostnemu financiranju. »Uničevanje javnih servisov, RTVS in STA, ki smo mu priče, je kršitev pravic državljanov po kakovostnem obveščanju,« so še dodali.

Janežič Ambrožičeva je s položaja sicer odstopila danes, ker se ni strinjala s spremembami PPN za informativni program TVS za prihodnje leto. Iz RTVS so sporočili, da so manjše spremembe načrta nujne tako zaradi kadrovskega manka kot tudi upada gledanosti informativnih oddaj.