Novinarja Mateja aretirali Iračani: to je o njegovi usodi sporočil Šter

Novinar Radia Študent Matej Kavčič je bil pred 14 dnevi skupaj z nemško novinarsko kolegico Marlene Foerster aretiran v Iraku. Vodja konzularne službe na zunanjem ministrstvu Andrej Šter je za TVS potrdil, da je Kavčič zaprt v Bagdadu, da je živ in zdrav ter da se na ministrstvu trudijo, da bi čim prej vzpostavili stik z njim. Ob današnjem svetovnem dnevu svobode medijev so se zvrstili tudi pozivi iraškim oblastem k izpustitvi Kavčiča in Foersterjeve. Shod v njuno podporo je med drugim potekal pred iraškim konzulatom v Frankfurtu.

Kavčič je skupaj z nemško kolegico januarja odpotoval v Irak kot samostojni novinar, saj je pripravljal reportažo o tam živečih jazidih (tudi 'jezidih'). Sicer ima veljavno novinarsko izkaznico, ki pa je iraške oblasti iz neznanega razloga niso priznale in upoštevale. Tudi vzrok za aretacijo obeh novinarjev še ni znan.

»Vemo, da se je aretacija zgodila na eni od kontrolnih točk, ki jih nadzoruje iraška varnostna služba. Mi smo v kontaktu z iraškim ministrstvom za zunanje zadeve in z njihovo ambasado, ki nas pokriva z Dunaja, da čim prej navežemo kontakt,« je dejal Šter.

Nemški mediji navajajo, da sta bila Kavčič in Foersterjeva aretirana 20. aprila. Odvetnik nemškega konzulata v Bagdadu naj bi že stopil v stik z njo.