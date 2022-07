Kaj se je zgodilo v dvigalu RTV Slovenija? Brez dlake na jeziku izpovedal RTV-voditelj (VIDEO)

Državni zbor bo na drugi od današnjih dveh izrednih sej obravnaval predlog novele zakona o RTV Slovenija, s katerim želi vlada »depolitizirati javni zavod«. V skladu z njim bi upravljanje in nadzor namesto programskemu in nadzornemu svetu prepustili enotnemu svetu RTVS. Med njegovimi 17 člani ne bi bilo niti enega, ki bi ga imenoval državni zbor. Mnenja o dogajanju na nacionalki pa so soočili v sredini oddaji RTV Slovenija danes in jutri.

Jože Možina. FOTO: Tomi Lombar, Delo

V pogovoru je sodeloval tudi, ki je med drugim spomnil, da so nedavno novinarko in voditeljico Andrejo Gregorič nekateri sodelavci grdo zmerjali in napadali . Razkril pa je tudi, da eden od sodelavcev zaradi pritiskov ni mogel zadržati solz. »V dvigalu je stopil mlajši kolega za mano in je jokal. Jaz sem v hiši že 30 let in še nisem videl, da bi kdo jokal. Vprašal sem ga, kaj je, naslonil se je name in je bil pretresen. Take pritiske ste vi sindikalisti izvajali na tega človeka. To so dejstva in tako se ustvarjajo izredne razmere,« je dejal Možina.

Po predlogu novele zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS) bodo zaposleni iz svojih vrst izbrali šest članov, preostalih 11 članov pa bodo na podlagi izvedenih javnih pozivov imenovali italijanska in madžarska narodna skupnost, predsednik države, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, nacionalni svet za kulturo, Olimpijski komite Slovenije, informacijski pooblaščenec, Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, varuh človekovih pravic in nacionalni svet invalidskih organizacij.