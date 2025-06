Novinar obsojen, ker je razžalil Niko Kovač: Preživela sem, ni jim uspelo (FOTO in VIDEO)

Inštitut 8. marec je danes sporočil, da je ljubljansko sodišče v zasebni tožbi razsodilo v prid Niki Kovač in obsodilo kolumnista revije Demokracija Vinka Vasleta zaradi kaznivega dejanja razžalitve. Primer iz leta 2022 je odmeval predvsem zaradi sporne objave na družbenem omrežju X, kjer je Vasle Kovač označil z izjemno žaljivim komentarjem.

»Kaj ti je deklica, da si tolk fukjena? Nič mi ni, sam tableta mi včas’ popusti,« je takrat zapisal Vasle. Kovačeva se je na zapis odzvala s tožbo, ki jo je vložila zasebno, z željo po postavljanju jasnih meja sovražnemu govoru in diskreditaciji aktivistov.

V izjavi za javnost je poudarila, da tvit ni bil le osebna žalitev, temveč po njenem mnenju poskus razčlovečenja in utišanja: »Ti tviti niso bili samo žaljivi. Bili so poskus, da me zlomijo, izbrišejo. A danes sem tukaj. Preživela sem. Ni jim uspelo.«

Fizični in verbalni napadi

Po besedah Kovačeve je bila v času napadov še v svojih dvajsetih in je sovražne vsebine občutila tudi na ulici, skozi fizične in verbalne napade. Sodba po njenem mnenju pomeni več kot osebno zadoščenje – predstavlja jasno sporočilo, da javni prostor ne more biti brezmejna arena žalitev: »Verjamem, da nihče ne bi smel biti deležen tovrstnih napadov, ker izraža svoje stališče in ker je aktiven v demokraciji.«

Čeprav odločitev sodišča še ni pravnomočna, jo v Inštitutu 8. marec razumejo kot pomemben korak proti normalizaciji dostojne in spoštljive javne razprave. V zaključku se je Kovač odzvala z močnim sporočilom: »Še vedno znam imeti rada. In še vedno verjamem v družbo, kjer smo do ljudi dostojni. Zato grem na sodišče, da nikomur drugemu ne bo več treba.«