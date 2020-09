Novice spet v kafičih!

Navodila gostom

Milan Krek je potrdil, da se časopisi vračajo v lokale. FOTO: Jože Suhadolnik

Skrb za sosedovega Janeza

Prej in potem si razkužimo roke. FOTO: Marko Feist

Pred slabega pol leta je novi koronavirus zarezal v naša življenja in navade, v nekaterih primerih celo nepovratno. Med tistimi, ki so jih občutili bralci, pa seveda tudi časopisne hiše, je bila prepoved tiskanih medijev v gostinskih lokalih – tudi po tem, ko so se znova odprli. »Še posebno upokojenci imajo navado, da pridejo na kavo in nato preberejo dnevno časopisje,« nam zaupa eden od gostincev. Od tega meseca prepovedi več ni. »Časopisi so se vrnili,« nam potrdi tudi, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).V sklopu posodobljene zbirke navodil NIJZ, imenovane Higienska priporočila pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe, je po novem opredeljena tudi uporaba časopisov: »Prisotnost novega koronavirusa na časopisih/revijah v skupni uporabi je možna, verjetnost prenosa okužbe je ob upoštevanju osnovnih higienskih priporočil sicer nizka, vendar obstaja, sploh ob slabši epidemiološki sliki,« pišejo na NIJZ.Zato glede uporabe časopisov in revij gostincem polagajo na dušo: »Svetujemo, da je gostu/stranki/obiskovalcu posredovan izvod s seznanilom, da je prisotnost novega koronavirusa ob skupni uporabi tiskanega izvoda možna.« Gostinec naj bi dal tudi navodila gostu: pred branjem ali po njem naj si umije oziroma razkuži roke, upošteva naj se tudi higiena kašljanja oziroma kihanja, bralec naj se ne dotika obraza. »Ob branju naj nosi obrazno masko,« zaključujejo navodila na NIJZ, Krek pa še pojasni: »Ko nehamo brati in odložimo časopis, si najprej razkužimo roke, nato pa snamemo očala in vse drugo. To je neka tehnika, da zmanjšamo tveganje.«Direktor NIJZ pravi tudi, da so v lokalih dolžni napisati, kako uporabljamo časopise ter revije: »Interes lastnika lokala je, da ima čim več gostov. Gosti, ki bodo zboleli, pač ne bodo prišli.« Pameten lastnik lokala je – po Krekovem mnenju – pozoren na tri smeri okužb: »Lastnik pazi, da se gosti ne okužijo. Pazi, da se osebje ne okuži, ter pazi, da osebje ne okužuje gostov.«Tako lastnikom lokalov oziroma osebju ne preostane drugega, kot da goste pred uporabo časopisa opozorijo na nova pravila – tudi pri časopisih v lokalu le z razkužili oziroma čistimi rokami ter z uporabo maske. A ker se bo marsikateri gost dlje pomudil v lokalu ob branju časopisa, bo na koncu dne tudi izkupiček za lastnika lokala, bara ali restavracije večji. Pravila pa zahtevajo družbenoodgovorno ravnanje, poudarja Krek: »Ta virus nas bo naučil, da je treba skrbeti tudi za sosedovega Janeza, ne samo zase.«Higienska priporočila pri izvajanju turistično-gostinske dejavnosti glede časopisov veljajo za gostinske lokale in restavracije pa tudi za kozmetične in frizerske salone. Krek vsemu navkljub pojasnjuje, da ljudem ne želijo zmanjševati možnosti, da pridejo do informacij, saj se zavedajo pomena časopisov: »Vsi ljudje niso na facebooku, nekateri še vedno berejo časopis.«