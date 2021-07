Novice so pri Kežmahovih enakovreden družinski član

Za vsakega bo nekaj.

Kriv je mož

Ni se moglo zgoditi lepše, da smo zdaj preskrbljeni za praznovanje.

Vsakomur se zgodi, da ga preseneti kakšen telefonski klic, žalosten ali vesel. In slednji je ne le prijetno presenetil, temveč tudi šokiral našo bralkoiz Rakičana, dober streljaj iz Murske Sobote. Zaposlena je namreč nekaj sto metrov stran od doma v soboškem domu starejših v Rakičanu, in ko smo ji sporočili veselo novico, da je bila izžrebana za nagrado Poletje s Slovenskimi novicami, je bila v službi. Ostala je brez besed.»Onemela sem, saj nikoli prej nisem prejela kakšne nagrade, čeprav pogosto sodelujem v igrah, tudi v Novicah, ki jih imamo naročene. Še sodelavke so se prestrašile, da je kaj narobe z menoj, a ko sem jim povedala, kdo je klical, so si oddahnile in dejale, naj bom vesela, ne pa šokirana. In res sem zelo vesela,« nam pove prijazna gostiteljica.Mati dveh otrok, Tamare in, ter babica vnukovin, ki je bila rojena v bližnjih Bakovcih, nam je razkrila, da je za »nagrado kriv mož Emil«, saj je on izrezal kupon in nanj zapisal njeno ime. Običajno pa slišimo prav obratno, da ženske raje pošiljajo kupončke. Ob vsem je zanimivo, da imata Ana in Emil praktično skupaj rojstni dan. »Rojena sem 26., mož pa 27. julija in rojstni dan praznujeva skupaj. Torej ni se moglo zgoditi lepše, da smo zdaj preskrbljeni z brezalkoholnimi pijačami in še čim za praznovanje. Seveda tudi za vnuka bo nekaj,« razlaga srečna dobitnica Ana, ki je še zdaj nekoliko pod stresom ob spominu na minule mesece pandemije koronavirusa, ko je v domu starejših bilo še posebno naporno in žalostno.Zato verjame, da se nikoli več ne bo zgodilo kaj podobnega.Razložila nam je tudi lepše stvari iz življenja v predmestju Murske Sobote, Rakičanu, kjer poleg številnih manjših in večjih gospodarskih subjektov ter omenjenega največjega doma starejših v Pomurju delujejo regijska bolnišnica, Srednja zdravstvena šola Murska Sobota in Biotehniška šola Murska Sobota. Imajo tudi čudovit dvorec s pisanim dogajanjem, pa športno letališče ipd. Seveda se je naša gostiteljica spomnila tudi Novic, brez katerih z možem Emilom, ki dela v sosednji Avstriji, a je zaradi zdravstvenih težav veliko doma, težko začneta kakšen dan.»Zjutraj so pri nas na prvem mestu kava in Novice, ki jih raznašalec zgodaj prinese v nabiralnik. Preberem vse, najprej zgodbe iz naše regije, nato vse drugo. Novice so postale naš družinski član in tako bo tudi v bodoče, saj si ne morem predstavljati dneva brez našega časopisa,« še pove Ana.