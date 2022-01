Novice po vasi raznaša bobnar Feri

Svojčas, pred več kot pol stoletja, so novice po vaseh prenašali bobnarji. Vsako nedeljo so po maši pred cerkvijo s papirja, ki so ga prejeli od vaškega odbora, krajevne skupnosti ali kakšnega društva, prebrali obvestilo. Zaposleni so bili prek krajevnih uradov in krajevnih skupnosti in po vasi hodili peš ali se vozili s kolesom.

Kot v starih časih Fotografiji: Jože Žerdin

Vsak je imel svoj posebni način bobnanja, preprosti bobni pa so bili iz domačega usnja. Bobnarje so počasi zamenjale sodobne komunikacijske naprave, a v dvojezični vasi Gornji Lakoš pri Lendavi so še vedno ponosni na vaškega bobnarja Francija Daraboša, tudi člana domačega turističnega društva. Po več desetletjih so obudili to staro vaško komunikacijo, Feri je sokrajane obvestil o dogodku turističnega društva. Povedal nam je, da je po toliko letih rad spet poprijel za boben in se s kolesom odpravil po vasi raznašat novice.

Uporabil je več desetletij star inštrument, ki ga je malo obnovil.

Zaupal nam je, da so bili takrat še zlati časi, ko so se vaščani radi družili in srečevali, pomagali drug drugemu in so se vse novice v vasi in širše izvedele od ust do ust. Tudi tokrat je uporabil več desetletij star boben, ki pa ga je dal malo obnoviti. Tako želijo v vasi novice še večkrat raznesti s pomočjo bobnarja in obuditi nekdanjo tradicijo.