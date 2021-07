Novičarskim portalom 1,4 milijona dolarjev

Vzhodnoevropsko podjetje PRNEWS, ki vodi platformo za vsebinski marketing PRNEWS.IO, je založnike novic, ki nudijo sponzorirane objave do danes nagradilo z 1,4 milijona dolarjev letno.Tretjina tega zneska je bila izplačana dvajsetim najbolj priljubljenim prodajalcem nativnih oglasov.PRNEWS.IO blagovnim znamkam omogoča objavljanje sponzorirane vsebine v nativni obliki, založnikom pa prihodek od njih.Platforma združuje informacije s 65 tisoč spletnih strani z novicami in zagotavlja nabor meritev in kazalnikov občinstva, ki dokazujejo kakovost teh spletnih mest pri uvrstitvi v rezultate iskanja. Od začetka leta 2021 je platformo PRNEWS.IO obiskalo več kot pol milijona ljudi. Večina obiskovalcev je iz vzhodne Evrope, čeprav so sistem uporabljali uporabniki iz 72 držav.Naročnik oglasne vsebine je PRNEWS