Slovenija bo velik mejnik dosegla že v nedeljo

Tedenski zemljevid. ECDC FOTO: zaslonski posnetek

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je zaradi izboljšane epidemiološke situacije premestil Slovenijo iz rdeče obarvanih regij med oranžne. Naša država je še vedno med epidemiološko bolj izpostavljenimi območji EU, a po projekcijah Instituta Jožefa Stefana (IJS) bi lahko Slovenija postala zelena že v nedeljoNa zemljevidu, ki temelji na 14-dnevni incidenci okužb, so sosednje države pretežno zelene, medtem ko so Slovenija, neobalni predeli Hrvaške, Francija, Belgija, zahodni del Španije oranžni. Rdeče so nekatere regije v Španiji, deli Švedske in Nizozemska.Da »epidemija upada vse hitreje«, pravi IJS. Po njihovih napovedih bomo iz oranžne faze v zeleno predvidoma prešli že v nedeljo, čeprav se je še po včerajšnjih izračunih zdelo, da bomo ta mejnik dosegli šele 5. julija.Reprodukcijsko število je v zadnjem obdobju strmoglavljalo in trenutno znaša približno 0,53, predvidoma zaradi prehajanja v toplejši letni čas in počitniško obdobje, uvajanja aktivnega sledenja stikov ter cepljenja.Vodja svetovalne skupine za covid-19se je za boljo epidemiološko sliko zahvalila državljanom. »Danes nas pa tudi ECDC uradno premakne v oranžno barvo. Hvala vsem, ki ste z upoštevanjem priporočil in s cepljenjem prispevali k izboljšanju epidemiološke slike. Zdaj pa skupaj do zelene in s cepljenjem do varne jeseni in zime. Samo skupaj nam lahko uspe«.Po evropskem kriteriju mora država za prehod iz rdeče faze v oranžno izpolnjevati enega od dveh kriterijev: 14-dnevna pojavnost na 100.000 prebivalcev mora biti nižja od 50, če je delež pozitivnih PCR-testov večji od 4 odstotke. Če je ta delež manjši, je prehod v oranžno fazo mogoč že ob 14-dnevni pojavnosti, ki je nižja od 150. Po lastnih, manj strogo postavljenih kriterijih je Slovenija sicer že v zeleni fazi, saj je število okužb pod 300.