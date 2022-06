Novi, vrhunski HONOR Magic4 Pro tudi v Sloveniji

Svetovna tehnološka znamka HONOR prihaja na slovenski trg z dolgo pričakovanim modelom pametnega telefona, ki je hkrati tudi njihov prvi vrhunski model na našem tržišču – HONOR Magic4 Pro. Z odličnim simetričnim oblikovanjem in izpopolnjenim izgledom, revolucionarnimi možnostmi fotografiranja in delanja videoposnetkov, vrhunsko zmogljivostjo in varovanjem zasebnosti sveži in novi HONOR Magic4 Pro dviguje vrhunsko linijo HONOR Magic na popolnoma novo raven.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je HONOR