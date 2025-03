Novi vozniki bodo kmalu morali opravljati še en preizkus! Spremembe tudi za voznike avtobusov in tovornjakov

Evropski parlament in Svet EU sta dosegla dogovor o novi direktivi o vozniških dovoljenjih, ki uvaja številne spremembe, predvsem za mlade in nove voznike.

Med ključnimi novostmi so preizkus znanja o ranljivih udeležencih v prometu, digitalna vozniška dovoljenja ter strožja pravila za nove voznike.

Tako bo za nove voznike

Pri pridobivanju vozniškega dovoljenja bodo morali novi vozniki dokazati poznavanje tveganj za ranljive udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji in uporabniki skirojev.

Prav tako bodo morali razumeti varno uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, delovanje asistenčnih sistemov v novih vozilih ter varno ravnanje pri vožnji v zimskih razmerah in pri mrtvem kotu.

Preizkusno obdobje in strožja pravila za nove voznike

Ena najpomembnejših novosti je uvedba preizkusnega obdobja najmanj dveh let za nove voznike. V tem času bodo veljala strožja pravila in sankcije za vožnjo pod vplivom alkohola, neuporabo varnostnega pasu in nepravilno uporabo otroških sedežev.

Zaradi pomanjkanja profesionalnih voznikov se znižuje starostna meja za pridobitev dovoljenja. Simbolična fotografija. FOTO: Blaž Samec

Nova pravila uvajajo digitalno vozniško dovoljenje, ki bo na voljo v elektronski obliki na pametnih telefonih. Ta bo v prihodnosti postala standardna oblika dovoljenja v EU, države članice pa bodo imele pet let in pol časa za uvedbo. Vozniki bodo kljub temu lahko zaprosili tudi za fizično različico dovoljenja.

Spremembe za poklicne voznike

Zaradi pomanjkanja profesionalnih voznikov se znižuje starostna meja za pridobitev dovoljenja za tovornjake s 21 na 18 let in za avtobuse s 24 na 21 let. Mlajši vozniki bodo morali imeti potrdilo o poklicnih kompetencah. Države lahko dovolijo tudi 17-letnikom vožnjo tovornjakov ali kombijev, vendar le na domačem ozemlju in v spremstvu izkušenega voznika.

Vozniška dovoljenja za avtomobile in motorje bodo izdana za 15 let, države članice pa lahko ta rok skrajšajo na 10 let, če dovoljenje služi tudi kot osebni dokument. Poklicni vozniki bodo morali dovoljenje obnavljati na vsakih pet let, starejši od 65 let pa morda še pogosteje, če se tako odloči država.

Pred pridobitvijo prvega dovoljenja bo obvezen zdravniški pregled, ki vključuje test vida in kardiovaskularnega stanja. Države lahko namesto tega ponudijo tudi alternativne oblike preverjanja, kot je samopresoja zdravstvenega stanja.

Kdaj bodo nova pravila začela veljati?

Direktivo morata zdaj potrditi še Svet EU in Evropski parlament, kar naj bi se zgodilo kmalu. Po objavi v Uradnem listu EU bo stopila v veljavo v 20 dneh, države članice pa bodo imele štiri leta časa, da jo prenesejo v svojo zakonodajo.

Tudi Slovenija bo morala v tem obdobju prilagoditi svoje predpise, kar pomeni, da bodo spremembe pri vozniških dovoljenjih postopoma začele veljati tudi pri nas.