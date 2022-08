Novi voditelj Odmevov o kritičnih zapisih: Da so me odpustili, ker sem masturbiral, da sem kradel ...

Poročali smo že o številnih spremembah, ki jih prinaša jesenska shema Informativnega programa TV Slovenija. Med ostalim se bo voditeljem večerne oddaje Odmevi Rosviti Pesek, Igorju E. Bergantu in Tanji Starič prihodnji mesec pridružil Luka Svetina. Kot so ob tem poudarili na RTV, ima ta izkušnje kot športni novinar in komentator, novinar in voditelj pogovornih oddaj, voditelj političnih soočenj in urednik.

A očitno vsem ta sprememba ni všeč. Tako je Svetina sporočil, da ga ne bodo zlomili, glede na to, kaj lahko zadnje dni prebere na družabnih omrežjih o sebi.

Tako pravi: »V teh dneh lahko na Tw o sebi preberem marsikaj. Da so me v bivši službi odpustili, ker sem masturbiral, da obiskujem gejevske klube v Avstriji, da sem delal v domu za otroke v Mengšu in kradel denar. Ti ljudje se mi res smilijo. Ampak ne bodo me zlomili, če je to njihov namen,«.