Novi večverižni memekovanec dogeverse je v dveh dneh zbral 1 milijon $

Zaradi najnovejšega v dolgi vrsti kriptožetonov, navdihnjenih s shiba inu, so zastrigli z ušesi tako ljubitelji memov kot tudi degeni in kriptoevangelisti, ki v njegovih zmogljivostih med verigami vidijo namig, kako bodo videti jutrišnji memekovanci.

Dogeverse je po ceni 0,000291 USD v dveh dneh po začetku prodaje razprodal dve fazi predprodaje. To je močno preseglo prvotna pričakovanja ekipe, da bo prvi krog trajal štiri dni. Cena naj bi se zvišala prej kot štirih dneh, ko bo ICO prešel v tretjo fazo.

V teku sta tudi vlogi za uvrstitev na borzo CoinGecko in CoinMarketCap, medtem ko sta poznejši uvrstitvi na borzi DEX in CEX del časovnega načrta projekta.

Dogeverse: v čem je drugačen?

Dogecoin (DOGE), shiba inu (SHIB), floki (FLOKI), bonk (BONK) in dogWifHat (WIF) nekako temeljijo na izvirnih viralnih memih o psih, vendar so vsi omejeni znotraj svoje verige.

Dogecoin je lastno omrežje, ki temelji na kodi bitcoina, medtem ko so drugi bodisi na komercialno najpomembnejši verigi blokov ethereum bodisi na njenem najbližjem tekmecu solana.

Dogeverse je zgrajen na večverižnem omrežju, ki obsega šest verig. Že deluje na verigah ethereum, BNB smart chain, (ethereum layer 2) polygon in avalanche. Za solano in base (veriga ethereum layer 2 menjalnice Coinbase) naj bi se začela izvajati pred koncem tedna. Zato so ga vlagatelji označili kot eno izmed najboljših predprodaj kriptovalut v letu 2024.

Štirinožni prijatelj v središču dogeversa je Cosmo. Cosmo se je rodil iz supernove in odkril, da ima edinstveno sposobnost: sposobnost hiperskakanja med vesolji. Zdaj želi Cosmo zabavo s skakanjem po verigi deliti s svojimi lastniki.

Kdo zvišuje ceno kovanca dogeverse

Kot vam bo povedal vsak imetnik, so memekovanci ene izmed najbolj nestanovitnih naložb v kriptovalute. To pa zato, ker so nagnjeni k temu, da pretiravajo s širšimi gibanji cen na celotnem trgu.

Na primer v dneh, ko vlagatelji sprejemajo tveganje in zvišujejo vrednost bitcoina, memekovanci običajno doživijo še močnejše vzpone. Nasprotno pa lahko v dneh, ki jih zaznamuje nenaklonjenost tveganju na trgu kriptovalut, cene memekovancev strmo padajo.

Vlagatelji se morajo torej zavedati, da je uspešnost memekovancev povezana z večnim ciklom novic v kriptovalutah. V tej luči se vlagateljem v dogeverse v naslednjih dveh tednih obetata dva velika dobitka.

Prvi prihaja 19. aprila z bitcoin halvingom. Razpolovitev prepolovi nagrade za rudarjenje bitcoinov, s čimer se učinkovito zaduši izdajanje novih BTC in pripomore k dvigu cen. Razpolovitve so bile v preteklosti povezane z bikovskimi serijami.

Drugi datum je 20. april. Nekateri vlagatelji ga bodo prepoznali kot mednarodni dan praznovanja za navdušence nad konopljo. Prav zato je skupnost dogecoin izbrala isti datum za svoje praznovanje kot prikimavanje igrivim začetkom DOGE.

Po razpolovitvi za samo en dan se na družbenih omrežjih obeta živahno praznovanje kriptovalute z motivom psov. V nasprotju s številnimi minljivimi kovanci, ki lahko doživijo kratkoročne vzpone, dogeverse ni le prehodni trend, temveč je trajni sopotnik v svetu kriptovalut.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media LTD