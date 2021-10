Novi simptom covida? Vedno več bolnikov ima te težave

Čeprav so med simptomi covid-19 najpogosteje povišana temperatura, bolečine v grlu, kašelj, izguba vonja in okusa, glavobol, izcedek iz nosu, pa se je na seznam uvrstil še popolnoma nov. V Srbiji že poročajo o množicah bolnikov, ki imajo simptome trebušnega virusa. Kasneje so pri teh bolnikih ugotovili, da so pozitivni na covid-19, poročajo srbski mediji.Dr., direktor Zdravstvenega doma dr. Milutin Ivković v Beogradu, je v oddaji Jutro pojasnil, da so bolniki z bolečinami v trebuhu, pozitivni na covid-19. »Žal je virus spet mutiral. Mnogo ljudi, ki so prihajali s poletnih počitnic, večinoma iz Črne gore, je imeli trebušne težave. V zadnjih desetih dneh je precej bolnikov, ki imajo težave z želodcem in dehidracijo. Kasneje se je izpostavilo, da so ti pozitivni na covid, zato so jih premestili iz zelene v rdečo cono,« je pojasnil in dodal: »moj nasvet je, naj vsi pacienti, ki občutijo kakršne tegobe, ne čakajo doma po dva ali tri dni, da jih bo minilo, temveč pridejo v zdravstveni dom«.Stojanović je poudaril, da med tistimi, ki pridejo v covid ambulante, jih je 90 odstotkov necepljenih, prav tako je hospitaliziranih 90 odstotkov necepljenih, med umrlimi je 95 odstotkov necepljenih.