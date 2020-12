Novi sev že v Sloveniji?

Novi sev novega koronavirusa naj bi bil kar 70 odstotkov bolj nalezljiv. Kaj je izjemnega in drugačnega pri novi mutaciji, smo vprašali infektologinjo: »V tem času je nastalo veliko mutacij in očitno so privedle do sprememb v delovanju virusa na človekovo celico. Z novim sevom virus lažje vstopi v celico, se nanjo bolje veže in se v večjih količinah iz nje sprošča, kar pomeni večjo kužnost. In ravno to naj bi bil vzrok nenadno povečanega pojava primerov okužb z novim koronavirusom v Veliki Britaniji. Ta oblika virusa je bolj razpršena. Če so ustrezne razmere in če prihaja do stikov med ljudmi, se še bolje in hitreje širi kot sicer. To mutacijo so odkrili tudi že na Danskem, na Nizozemskem in zdaj celo v Italiji.« Je novi sev prisoten tudi v Sloveniji? »Ne vemo. Biologi se ukvarjajo s tem in analizirajo naše seve. V kratkem bodo dobili informacijo, ali je prisoten tudi pri nas.« Kaj pa cepivo, bo trenutno učinkovito tudi za novi mutirani virus? »Za zdaj je mnenje, čeprav ga strokovnjaki, ki so se ukvarjali z novim sevom, še niso zelo trdno podprli, da je ujemanje cepiva in spremenjene beljakovine dovolj veliko, da bo cepivo še dovolj učinkovito. Sprememba te virusne beljakovine pa je napoved, da se bo lahko s tem novim koronavirusom dogajalo isto, kot se dogaja z gripo. Da se bo torej vsako leto toliko spremenil, da bo treba cepivo modificirati oziroma se znova cepiti.« Celoten intervju lahko preberete tukaj