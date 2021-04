Novi rektor ljubljanske univerze je Gregor Majdič

Novi rektor ljubljanske univerze za mandatno obdobje 2021-2025 je Gregor Majdič. V današnjem drugem krogu volitev je premagal tekmeca in dozdajšnjega rektorja Igorja Papiča. Majdič je prejel 54,9 odstotka veljavnih glasov, Papič pa 45,1 odstotka, so sporočili z univerze. Volitve so izvedli elektronsko na vseh 26 članicah in rektoratu hkrati.



Zaradi epidemioloških razmer so potekale elektronsko, z uporabo sistema SimplyVoting.



Volilno pravico je imelo 45.672 volivk in volivcev, svoj glas jih je oddalo 17 odstotkov. V skupini visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci jih je glaosvalo 60,6 odstotka; 49,4 odstotka v skupini strokovno-administrativni in tehnični delavci ter 10,9 odstotka v skupini študenti.



Skupine imajo različne uteži pri seštevanju glasov, in sicer v razmerju 60/20/20.



Majdič, rojen 30. julija 1967 v Ljubljani, prihaja z veterinarske fakultete, kjer je kot redni profesor zaposlen od leta 2001, delno predava tudi na mariborski medicinski fakulteti, kjer se ukvarja z raziskavami v molekularni nevroendokrinologiji.



V rektorskem programu se zavzema za univerzo, ki bo ugledna in enakopravna skupnost vseh na univerzi. Glede na slabe materialne pogoje na univerzi namerava poskrbeti za povečanje proračunskih sredstev za razvojne dejavnosti.

