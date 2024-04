Novi prevod Svetega pisma prinaša veliko spremembo pri molitvi očenaš

Sredi marca je luč sveta ugledal nov prevod Svetega pisma. Prevod je več let nastajal pod okriljem Slovenske škofovske konference in prinaša veliko in pomembno spremembo pri molitvi očenaš. Ta se po novem glasi »ne vpelji nas v preizkušnjo« in nič več »ne vpelji nas v skušnjavo«.

Na Slovenski škofovski konferenci, pod okriljem katere je nastajal prevod, so za Siol potrdili, da so prevod res spremenili, to pa zato, ker je beseda skušnjava v slovenščini precej izgubila svoj prvotni pomen »preizkušnje« in dobila novo konotacijo.

Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v preizkušnjo, temveč reši nas hudega. Amen.

Tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Gabriel Kavčič je dejal, da »ne vpelji nas v skušnjavo« ne pomeni, da nas Bog vodi v skušnjavo, kot smo morebiti razumeli, temveč pomeni, da nas »skuša« oziroma »preizkuša«. »Gre torej za to, da je treba trenutni prevod pravilno razumeti, ne pa nujno popravljati,« doda.

Kljub spremembi pa zdaj to ne pomeni, da se bo molitev tudi v praksi molila drugače. Slovenski škofje so se namreč odločili, da spremembe ne bodo upoštevali pri svetih mašah. Sprememba bi lahko predstavljala težavo vernikom, saj velja očenaš za eno najbolj globoko zasidranih molitev. Omeni še, da Slovenci zelo radi pojemo bogoslužna besedila, kar pomeni, da bi morali popravljati mnoge notne zapise, ne nazadnje pa spremembe ne bodo upoštevali zaradi ekumenskega vidika, saj bi se bilo treba ob spremembi poenotiti tudi s protestantskimi cerkvami.