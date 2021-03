Pretresi v UKC Maribor: razrešili okuženega kirurga

Jutri seja sveta

Cepljenje mimo vrste?

Pojav južnoafriškega seva pri zdravniku

Nevrokirurga, ki se je ob potovanju v Namibijo okužil z južnoafriško različico koronavirusa in to ugotovil ob vrnitvi na delovno mesto, so v UKV Maribor razrešili z mesta namestnika predstojnika oddelka za nevrokirurgijo. Kot poroča TV Slovenija, je zdravnik brez dovoljenja vodstva UKC Maribor tudi operiral v Namibiji.Ustreznost ravnanja zdravnika naj bi razčistil upravno-epidemiološki nadzor, direktor kliničnega centrapa je v pogovoru za Radio Maribor že povedal, da je zaposleni kršil interna navodila, ki so v veljavi od lani in zaposlenim ne dovoljujejo dela v drugih ustanovah.Kot piše Večer, je zdravnik poleg operacij v Namibiji opravljal posege tudi v slovenski zasebni Kirurgiji Bitenc. Bolnika, ki ga je tam operiral decembra, je nato naročil na pregled v UKC Maribor 23. februarja. To je dan, ko je ta zdravnik po vrnitvi iz Afrike delal v ambulanti mariborskega kliničnega centra, ni pa še vedel, da je okužen.Voršič se je pred dnevi na dogajanje odzval z javnim pismom, pojasnil, da se je večkrat testiral, vsem prizadetim pa se tudi opravičil.Na nujni seji se bo v četrtek popoldne sestal svet Univerzitetnega kliničnega kliničnega centra (UKC) Maribor, ki je prejšnji teden ostal brez predsednika. Na njej bodo obravnavali tudi očitke o domnevnem mobingu nad zaposlenimi, ki opozarjajo na nepravilnosti v zavodu. Sejo je sklical namestnik predsednika sveta zavoda, saj je predsednikprejšnji teden presenetljivo odstopil z mesta predsednika in člana sveta zavoda, ki ga je kot predstavnik ustanovitelja, torej države, zasedal od maja lani.Na ministrstvu za zdravje so za STA povedali, da so prejeli le pisno izjavo o odstopu iz osebnih razlogov. »Po pridobitvi prijave ustreznega kandidata, ki bo izpolnjeval pogoje za imenovanje v svet zavoda, bo ustanovitelj predlagal novega člana sveta zavoda.«O razlogih za odstop Šabeder javno ne želi govoriti, po poročanju Televizije Slovenija pa sta v ozadju odstopa domnevno cepljenje posameznikov proti covidu 19 mimo vrste, ki naj bi ga bil deležen tudi Šabeder, ter mobing nad tremi zaposlenimi od ožjega vodstva UKC Maribor, ki so opozarjali na nepravilnosti. Del članov sveta zavoda naj bi zahteval razpravo na to temo, a je Šabeder to preprečil. Svet zavoda bo zdaj vendarle razpravljal o tem, saj je obravnava mobinga, ki naj bi ga vodstvo UKC Maribor izvajalo nad zaposlenimi, na dnevnem redu četrtkove seje. Na tej točki bo seja zaprta za javnost, poročevalka pa je članica sveta zavoda, ki je tudi predlagala sklic nujne seje.Prva redna seja sveta zavoda letos je bila predvidena 25. februarja, a jo je Šabeder kot takratni predsednik sveta zavoda odložil 'do nadaljnjega'.UKC Maribor je te dni v središču pozornosti javnosti tudi zaradi odkritja okužbe z južnoafriško različico novega koronavirusa pri enem od zdravnikov, potem ko se je ta vrnil s potovanja v Afriki.