Novi predpisi lahko pomenijo konec za medveda Tima! Lastnik zdaj toži ministrstvo

Letošnja pomlad je prinesla dvoje težav z medvedi: Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) poziva k izdaji dovoljenja »za odvzem 206 medvedov z odstrelom«, bistveno več pompa pa zbujajo zadnji trije kosmatinci, ki so v zasebnem lastništvu – natančneje dva, saj so kočevskega Felixa pri 34 letih prejšnji teden končno le preselili na Gornjeavstrijsko. »Kljub svoji visoki starosti se je hitro lotil priprave svojega bivališča za prvo noč: izkopal je svojo prvo jamo in naredil svoje prvo ležišče iz slame – dve dejavnosti, ki spadata k naravnemu vedenju medveda,« je za Slovenske novice povedal...