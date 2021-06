Kot v Ameriki: poglejte, kaj predlaga Jelinčič Plemeniti

Policijska statistika. FOTO: Zaslonski posnetek

»Predlagam, da je za samoobrambo sebe in svojega premoženja na zakonski ravni uzakonjena pravica do samoobrambe z orožjem. Predlagam, da država poskrbi za kritje vseh stroškov, ki bi jih morebiti storilci kaznivih dejanj zahtevali od tistih, ki so se branili.« Tako se glasi pobuda vladi poslanske skupine SNS, pod katero je podpisanV predlogu piše, da je v državi porast nasilja, predvsem povzročitev kaznivih dejanj zoper premoženje (spodaj objavljamo statistiko policije za leto 2020 in predhodna leta, ki navedbi o porasti kaznivih dejanj zoper premoženje nasprotuje, zato smo Jelinčiča prosili za vir njegovih podatkov), našel pa je tudi razlog za to: »Slednje je odziv na to, da so pretekle leve vlade v našo državo spustile enormno število migrantov.« Pravi, da je ljudi strah, za osebno varnost in premoženje. Ker pa država ne more zagotoviti varnosti državljanom vsako minuto dneva, je po mnenju predsednika SNS, sicer znanega zbiratelja orožja, prav, da se jim omogoči, da za svojo varnost poskrbijo sami: »Če storilec pri izvršitvi velike tatvine, tatvine, ropa in drugih poseže po vaši lastnini, morajo imeti državljani pravico, da branijo sebe in svoje premoženje. Storilci nikakor ne smejo imeti pravice zahtevati niti enega samega evra odškodnine. Če pa se bo našel kak storilec,ki se bo skliceval na človekove pravice, kot to radi počnejo, naj država pokrije vse stroške tistih, ki so se branili.«Policijska statistika za leto 2020 kaže, da kazniva dejanja zoper premoženje upadajo.