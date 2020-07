Novi portal za turistične bone

Sašo Krumpak, ustanovitelj podjetja Happy Tours in eden izmed ustanoviteljev portala MojaSlovenija.org

Slovenci smo dobili svoj prvi »booking« portal MojaSlovenija.org, na katerem je od minulega četrtka na enem mestu zbrana večina slovenskih turističnih ponudnikov, tako nastanitvenih kot nenastanitvenih, z razkošjem vsega lepega, kar ponuja naša dežela.Portal močno spodbuja slovenski turizem v času po koronakrizi, ki ga je še posebno prizadela. Na predstavitvi v M Hotelu Ljubljana so nov projekt podprli tudi znani obrazi, med njimiinSpletni portal MojaSlovenija.org smo dobili ravno v času, ko smo Slovenci prejeli bone za dopust, zato bo številnim močno olajšal izbiro in rezervacijo. Novi portal namreč na enem spletnem mestu ponuja celotno ponudbo slovenskih namestitvenih zmogljivosti, od hotelov do apartmajev, turističnih kmetij, glampingov, športnih aktivnosti, vodenih aktivnosti in drugih doživetij, ki na portalu booking.com niso zajeti. Na spletnem mestu je moč narediti zgolj rezervacijo, namestitev pa se plača pri ponudniku, tako da bodo lahko vsi gostje uporabili tudi nove turistične bone. Za ponudnike je uporaba portala brezplačna.»Veseli smo, da so lahko tudi majhni ponudniki izenačeni z večjimi oziroma v iskalni uvrstitvi celo nad njimi. To je priložnost še posebno za tiste, ki nimajo marketinškega denarja, in tudi za tiste, ki nimajo razvitih lastnih rezervacijskih sistemov ali svojih spletnih strani. Portal omogoča optimalno izbiro, saj zelo pregledno predstavlja ponudbo kraja, kjer se je potrošnik odločil letovati. Prispeval bo k večjemu izkoristku akcije turističnih bonov za kar najširše občinstvo,« je povedal, ustanovitelj podjetja Happy Tours in eden izmed ustanoviteljev portala MojaSlovenija.org. Portal bo opozoril tudi na pretiran dvig cen in tudi tako prispeval k večjemu izkoristku akcije turističnih bonov za kar najširše občinstvo.A to ni le spletni portal, temveč je tudi povabilo celotni slovenski turistični javnosti, vsem ponudnikom namestitev in vsem drugim k sodelovanju, da lahko na enem mestu predstavijo svojo celostno ponudbo.»Pomembno se nam zdi, da navdušimo slovenskega potrošnika nad dopustovanjem v Sloveniji, ga spodbudimo k uporabi spletnih rezervacij in spoznavanju bogastva naše države. Najprej vabi nas, Slovence, potem pa seveda tudi tuje goste, saj bo portal preveden v angleščino in verjamem tudi druge jezike,« je še povedal Krumpak.S tem projektom se je podjetje Happy Tours odzvalo na poziv Slovenske turistične organizacije turističnim ponudnikom, naj podprejo promocijsko akcijo slovenskega turizma Zdaj je čas.»Mi smo to razumeli. Čas je, da odkrijemo svojo deželo. Mojo Slovenijo. Pri tem se mi zdi pomembno poudariti, da akcijo delamo kot zasebno slovensko podjetje. S portalom MojaSlovenija.org je že v tem trenutku podpisalo sodelovanje več kot 50 slovenskih hotelov in vsak dan dobimo deset novih pogodb,« je povedal, ustanovitelj portala MojaSlovenija.org. Želijo aktivirati tudi tisti del populacije, ki ni navajen uporabljati spletnih rezervacij, tudi s pomočjo telefona, ki je na voljo 24 ur na dan.»Verjamem, da je večina že opravljala hotelske rezervacije prek drugih podobnih rezervacijskih sistemov, vendar so bili doslej to najverjetneje tuji portali. Niso bili specializirani samo za eno državo. In najpomembneje, niso omogočali tega, da poiščemo tudi nenastanitveno turistično ponudbo v bližnji okolici. Seveda, uporabniki na našem portalu lahko pregledajo možnosti porabe turističnih bonov in bodo zanje dobili največ, kar lahko,« je še dodal Kvalič.Da so skupne rešitve potrebne in med turističnimi ponudniki zelo zaželene, je povedal tudi predstavnik slovenskih naravnih zdravilišč: »Slovenski turizem je doživel nekaj, s čimer se še ni srečal. Vsi smo 13. marca zaprli svoje objekte in jih spet odprli 1. junija. Kot zdaj postopno odpiramo objekte, tudi postopno kapljajo rezervacije. Vsi smo v istem položaju. Zdaj je čas, da stopimo v Sloveniji s svojim znanjem skupaj. Sprostimo naše toge poglede, osvobodimo se ozkih pogledov in pojdimo ven. Pripravljeni smo. Prepričani smo, da ne bo ponudnika, ki se ne bi želel vključiti v ta portal. Zdravilišča se zagotovo bodo. Gostov namreč ne želimo zadrževati v hotelu, želimo jim ponuditi vse tisto, kar lokalna okolica ponuja, in za to prepletenost je zdaj idealna priložnost. Vse bolj je v naši zavesti, kaj vse Slovenija ponuja. Veseli smo takšnih zgodb.«