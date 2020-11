Novi podatki skrb vzbujajoči, Beovićeva: Bolnikov je ogromno, česa takega še nismo videli

Po neuradnih podatkih MMC so v Sloveniji v ponedeljek v 4587 testih okužbo na novi koronavirus potrdili pri 1176 ljudeh. To pomeni, da je bilo pozitivnih 25,64 odstotka testiranih.Zaradi spremenjenega načina testiranja je sedaj najpomembnejši znak, kako resno stanje je v Sloveniji, število bolnikov s covidom 19, ki jih sprejmejo v bolnišnicah, in število umrlih. Po včerajšnjih podatkih je bilo hospitaliziranih 868 bolnikov, 140 jih je potrebovalo zdravljenje na oddelkih za intenzivno negodirektor Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik, je dejal, da bo stanje v Sloveniji boljše takrat, ko bo število odpuščenih iz bolnišnice višje od tistih, ki jih v bolnišnico sprejmejo. Zdaj še ni tako.Vodja strokovne skupine za covid 19je v današnji oddaji Dobro jutro povedala, da je namen spremenjenega načina testiranja, da se bodo lahko hitreje testirali tisti, ki test res potrebujejo, za druge pa razmišljajo o uvedbi t. i. hitrega testiranja z antigenskimi testi. »Ljudje bi se lahko hitro izolirali, še preden bi imeli simptome, bi vedeli, da so bolni. To se že uveljavlja v državah po Evropi in tudi pri nas si želimo vzpostaviti nekaj takega.« Ponovila je, da česa takega še ni videla. »Bolnikov je res ogromno. To je neprimerljivo s čimer koli, kar smo tisti, ki že desetletja delamo v medicini, videli. Gre za eno samo diagnozo, ogromno je takih, ki so res hudo bolni. Tako da je v obravnavo teh bolnikov usmerjeno res veliko energije, časa in zdravstvenega kadra.«