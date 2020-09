Novi podatki skrb vzbujajoči: opravili veliko testov

Na Hrvaškem je bilo v torek 213 novih okužb in pet smrtnih žrtev covida 19

Primerjava zadnjih sedem dni s predhodnimi dnevi. FOTO: A. L.

V Belgiji več kot 10.000 smrtnih žrtev covida 19

Število umrlih za koronavirusno boleznijo v Belgiji je danes preseglo 10.000, je sporočil belgijski inštitut za javno zdravje. V zadnjih 24 urah je umrlo 13 ljudi, skupno 10.001. Doslej so v državi z 11,5 milijona prebivalcev potrdili 117.115 okužb z novim koronavirusom, od tega 1762 v zadnjem dnevu



V torek so na testiranjih po Sloveniji ugotovili 203 okužbe z novim koronavirusom (opravljenih je bilo 3391 testov, kar pomeni, da je bilo pozitivnih skoraj šest odstotkov od vseh testiranih). Trenutno je 1736 aktivnih primerov, skupno potrjenih pa doslej 5690. Tolikšnega število novo okuženih v enem dnevu doslej še ni bilo, prvič se je zgodilo, da jih je več kot 200.Število hospitaliziranih je 86 ( premier Janez Janša je dejal, da je ravno ta številka najpomembnejša, ne dnevno število okuženih ). Devet so jih odpustili iz bolnišnice ter sprejeli 12 novih, poroča sledilnik covida. V intenzivni enoti je 16 oseb, ena oseba je umrla (skupno 150).Podatki za ponedeljek (sporočeni v torek) so bili po dolgem času spodbudni, saj so v 909 testih odkrili le 39 okužb. Sicer pa je v Sloveniji zaradi covida 19 uradno umrlo 150 ljudi.