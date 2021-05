Novi podatki: delež okuženih dodatno padel

Po podatkih Sledilnika za covid-19, so v nedeljo opravili 1.504 PCR testov in zabeležili 113 okužb s koronavirusom. Delež pozitivnih je bil tako komaj 7,5-odstoten. Opravili so tudi 7.399 hitrih antigenskih testov.Znova se je znišalo tudi število aktivnih primerov, ki trenutno znaša 7.466.