USTAVILA GA NI NITI POŠKODBA KOLENA

Novi Guinnessov rekorder: Koroški cvetličar Žan 24 ur izdeloval šopke

Podvig Žana Žolgerja za Guinnessovo knjigo rekordov. Ustavila ga ni niti poškodba kolena pred mesecem dni.
Fotografija: Izkupiček od prostovoljnih prispevkov in licitacije šopkov je namenil slovenjgraški bolnišnici. FOTO: KRTV
Odpri galerijo
Izkupiček od prostovoljnih prispevkov in licitacije šopkov je namenil slovenjgraški bolnišnici. FOTO: KRTV

mojca-marot
Mojca Marot
14.08.2025 ob 08:19
mojca-marot
Mojca Marot
14.08.2025 ob 08:19

Poslušajte

Čas branja: 0:18 min.

»Presrečen sem, to je bil tudi zame nov izziv, pozitivna izkušnja, ki je nikoli ne bom pozabil. Zadani cilj je dosežen. Čeprav so me številni prepričevali, da bi zaradi poškodbe kolena, ki se mi je zgodila pred mesecem dni, ko sem padel in je bila potrebna operacija pogačice, prepričevali, da bi podvig prestavil, sem se odločil, da ga izpeljem,« je včeraj, nekaj minut po osmi uri zjutraj, Žan Žolger, novi Guinnessov rekorder v cvetličnem maratonu, povedal za Slovenske novice.

Kot je še dejal, se mu je ideja utrnila lani, konec aprila letos pa je začel priprave, predvsem telesne, kar precej pa je bilo tudi logističnih.

Žana sta prišla podpret tudi slovenjgraški župan Tilen Klugler (levo) in direktor JZ Spotur Uroš Pajenk. FOTO: Aleš Uršej
Žana sta prišla podpret tudi slovenjgraški župan Tilen Klugler (levo) in direktor JZ Spotur Uroš Pajenk. FOTO: Aleš Uršej

Na voljo sem imel kar 2600 cvetov, največ vrtnic, pa razne lilije, tudi gerbere, nageljne in druge, ter ogromno zelenja.

»Dogovoriti se je bilo treba z dobavitelji cvetja, ki ga ni bilo malo, za pravočasno dostavo, denimo. Na voljo sem imel kar 2600 cvetov, največ raznobarvnih navadnih in mnogocvetnih vrtnic, pa razne lilije, tudi gerbere, nageljne in druge vrste cvetja, ter ogromno zelenja, tudi šlajerja,« nam je razkril mladenič, ki v floristiki ni neznanec in si je v treh letih nabral že veliko izkušenj.

Gene je očitno podedoval po mami Jani, ki je prav tako cvetličarka. Že tri leta Žan ustvarja pod blagovno znamko Floral design by Žan in ima v Slovenj Gradcu dve cvetličarni. Nase je opozoril že pred dvema letoma z unikatnimi šopki. Med drugim je izdelal poročno dekoracijo za zmagovalko Masterchefa Saro Rutar.

Žan Žolger je novi rekorder v cvetličnem maratonu. FOTO: MOSG
Žan Žolger je novi rekorder v cvetličnem maratonu. FOTO: MOSG

Koliko poročnih dekoracij ima za seboj danes, po treh letih, niti ne šteje več, njegov prijatelj Žan Uran, ki je bil med podvigom rekorderjeva desna roka, pa nam je razkril, da je neko soboto ozaljšal kar pet poročnih slovesnosti. Kot nam je še zaupal Žan Žolger, je v rožah našel navdih in poslanstvo, življenja brez rož si ne predstavlja.

148 šopkov je izdelal v 24 urah.

Dražba za zadnjega

Prvi šopek je izdelal po približno 11 minutah, na polovici poti, po 12 urah, jih je bilo 75, po 18 urah pa 121. Nekateri so bili bolj posebni, drugi klasični, nekatere je izdelal, kot je povedal, po glasbeni inspiraciji. Zagotovo pa je bil najbolj veličasten in poseben zadnji, 148. šopek, ki je nastajal ob glasbeni spremljavi pesmi Final Countdown, zadnji dve minuti tudi ob bučnem aplavzu vseh, ki so podvig spremljali v živo v prostorih Mladinskega kulturnega centra v Slovenj Gradcu, kjer ga je v torek ob 8. uri zjutraj tudi začel.

Licitacija zadnjega šopka pa je potekala včeraj popoldne med 14. in 15. uro v Cvetličarni Flora. Da je vse potekalo po pravilih, je skrbela 12-članska komisija, podvig pa je snemala Koroška regionalna televizija. Žan je imel med podvigom oblečeno majico z napisom Rekord ni meja, je pot. In to je tudi moto življenja mladeniča, po poklicu okoljevarstvenega tehnika, ki bo odslej zagotovo še bolj prepoznaven. Nanj je ponosen tudi župan Slovenj Gradca Tilen Klugler, ki ga je prišel osebno podpret. Da mu bo uspelo, pa ni podvomil niti za sekundo.

V živo je podvig naposredno prenašala Koroška regionalna televizija. FOTO: KRTV
V živo je podvig naposredno prenašala Koroška regionalna televizija. FOTO: KRTV

Več iz te teme:

Žan Žolger rekord šopek dobrodelnost Guinessova knjiga rekordov maraton

Komentarji:

