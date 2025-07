Novi, grozljivi posnetki iz Slovenije: »S prsti seže v rano in poskuša na silo odtrgati moda« (FOTO in VIDEO)

Društvo AETP je objavilo nove skrite posnetke večje slovenske reje, ki prikazujejo rutinsko kastracijo pujskov na živo. Gre za njihov odziv na državne svetnike, ki grozijo z vetom na Zakon o zaščiti živali, ki vsebuje opustitev reje kokoši nesnic v kletkah in prepoved kastracije pujskov na živo.

V kmetijsko gozdarski zbornici in sindikatu so kmetov menili, da bilo treba rok za uvedbo prepovedi baterijske reje kokoši nesnic - v zakonu je predvidena prepoved z letom 2029 - podaljšati. V sindikatu so izrazili tudi nasprotovanje prepovedi kirurške kastracije pujskov brez anestezije ter predlagali uvedbo dodatnih izobraževanj kmetove, da bi lahko takšno kastracijo izvajali sami.

Boleč poseg kastracije se dogaja v neposredni bližini matere svinje FOTO: Arhiv Društva Aetp

»Sprašujemo se, kaj je motiv državnega sveta, da želi ohraniti najbolj krute živinorejske prakse v Sloveniji? Mar so res tako brezčutni ali pa se gredo na račun živali politične igrice?« se sprašuje Samo Curk, predsednik Društva AETP.

»Rejka pujske enega po enega grobo odvzame materi in jih vrže v voziček. V roke prime enega in mu s skalpelom zareže v tkivo med nogami. S prsti seže v rano in poskuša na silo odtrgati moda. Prvič ji ne uspe, saj ne dobi dobrega oprijema. V drugem in tretjem poskusu pač. Pujsek se ves ta čas zvija in cvili od bolečin. Boleč poseg kastracije se dogaja v neposredni bližini matere svinje,« so opisali grozljivo dogajanje.

Poslanci prikimali noveli zakona o zaščiti živali Poslanci so danes z 55 glasovi za in 32 proti sprejeli novelo zakona o zaščiti živali, ki med drugim predvideva ukinitev reje kokoši v kletkah, obvezno čipiranje mačk in daje zakonodajno podlago uvedbi zavetišča za kopitarje. Opozicija je med obravnavo izrazila pomisleke glede učinkovitega izvajanja novele in nadzora.

Bolečo kastracijo pri nas doživi več kot 100.000 pujskov letno oziroma dva tisoč pujskov vsak teden, so še sporočili.