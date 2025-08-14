Predstavitvena informacija

Novi Dogecoin ruši rekorde: več kot 750.000 $ zbranih v predprodaji

Maxi Doge ($MAXI), ultra nabildan in s kofeinom nabit bratranec Dogecoina, je v predprodaji že presegel 750.000 $ zbranih sredstev in zdaj pospešeno drvi proti cilju 1.000.000 $.
FOTO: Clickout Media
FOTO: Clickout Media

14.08.2025 ob 09:04
14.08.2025 ob 09:04

Novi alfa Doge na trgu meme kovancev je med vlagatelji povzročil pravo evforijo in to ni navaden pes, ki le laja in maha z repom po dolgočasnih memih. To je Doge, ki bi lahko dvignil celoten bikovski trg.

Trg namreč že dolgo hrepeni po drugačnem pasjem kovancu, takem, ki drži korak z vse bolj bikovskim trendom. Maxi je vedno pripravljen, da se brez oklevanja vrže v trgovanje s 1.000x vzvodom.

Njegovo izbrano orožje? Žeton $MAXI, mišičast življenjski kriptokovanec, zgrajen na zelenih svečah, mišicah in neomajnem prepričanju, da je njegova usoda postati večji in boljši od DOGE.

FOTO: Clickout Media

Maxi Doge: Kdo je novi izzivalec Dogecoina?

Ustvarjen v vročici bikovskega trenda leta 2017 je Maxi Doge preživel več kot polovico svojih pasjih let v senci slovitega bratranca. Medtem ko se je DOGE smehljal z naslovnic revij in bil deležen tvitov milijarderjev, je bil Maxi v fitnesu ali poglobljen v cenovne grafe, z neomajno voljo, da postane najboljši.

Na vsaki družinski zabavi prezrt in spregledan kljub svoji disciplini in zagnanosti je nekoč dokončno izgubil potrpljenje. Odprl je račun za trgovanje z vzvodom, prisegel, da bo premagal trg, prečrpal vsak meme kovanec in končno navdušil svojo mamo.

Sedem let pozneje govorijo rezultati sami zase: besna, hitro rastoča skupnost, predprodaja, ki drvi proti tri četrt milijona dolarjev, in gibanje, zgrajeno na treh D-jih – disciplina, degen trgovanje in dominacija.

$MAXI ni zgolj žeton – je PoW²: Proof of Workout, Proof of Winning, kot bi rekel njegov junak Charlie Sheen. Ne obljublja zapletenih uporabnih funkcij ali PDF-načrta, ki ga nihče ne bo prebral. Tukaj je zato, da vsakega imetnika spremeni v člana degen Doge bratstva, kjer so padci le priložnost za podvojitev vložka.

To je prostor, kjer se meme kultura sreča s trgovalno norostjo, kjer se »gym bro« miselnost zlije z obsedenostjo z grafi in kjer je vsaka naložba podprta z dvigi, besom in surovim testosteronom.

Maxi redko spi, a kadar zaspi, to stori v savni z odprto kriptodenarnico, pogledom na grafe in napitkom v roki, živeč po enem nezlomljivem pravilu: »Grafi nikoli ne spijo. In tudi ti ne bi smel.«

FOTO: Clickout Media

Kakšen je načrt za Maxi Doge?

Medtem ko predprodaja pospešeno drvi proti meji 1.000.000 $, je načrt $MAXI že nabit z akcijo – takoj po koncu predprodaje so v igri uvrstitve na borze DEX in CEX, pa tudi na platforme za terminske pogodbe.

Maxi Doge bo svoje bratstvo širil tudi prek gamificiranih tekmovanj med imetniki žetona, kjer bodo nagrade čakale na najbolj disciplinirane ali najbolj trmasto predane opazovalce grafov. V pripravi so partnerstva z drugimi meme nasičenimi in tržno lačnimi skupnostmi, medtem ko se armada Maxi pripravlja, da zavzame celotno altcoin areno.

Vzpon Maxi Dogea ni le še ena zgodba o memekovancu, to je maščevanje, preoblikovano v donosno priložnost in polnokrvno degen gibanje.

Kako kupiti Maxi Doge?

Za nakup MAXI obiščite uradno spletno stran predprodaje Maxi Doge Token in povežite denarnico, kot sta MetaMask ali Best Wallet. Nakup je mogoč z ETH, BNB, USDT, USDC ali plačilno kartico.

Imetniki žetona MAXI lahko svoje žetone zastavijo že med predprodajo in si tako zagotovijo dinamični APY v višini 385 % prek staking protokola. Ta stopnja je spremenljiva in se znižuje, ko se število udeležencev povečuje, zato se splača ukrepati hitro in si zagotoviti večji donos.

Podjetji za varnost v blockchainu Coinsult in SOLIDProof sta revidirali pametno pogodbo Maxi Dogea in potrdili, da ne vsebuje kritičnih napak.

Pridružite se skupnosti Maxi Doge na X in Telegramu.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media

Clickout Media dogecoin bitcoin kriptovalute

