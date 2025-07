Novi avtocestni priključek Dragomer tik pred odprtjem: četrtek bo ključni dan

Dela na novem avtocestnem priključku Dragomer, ki ga številni prebivalci območja med Lukovico in Vnanjimi Goricami pričakujejo že desetletja, se približujejo zaključku. Na terenu je mogoče opaziti manj mehanizacije, ni več zoženja, zadnje dni pa so dela osredotočena le še na most.

Kot so nam sporočili iz Darsa, bo v četrtek (3. julij) izveden komisijski tehnični pregled, na podlagi katerega bo po odpravi morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti pridobljeno dovoljenje za začasno uporabo. Promet na priključku bo nato lahko stekel, in sicer predvidoma sredi julija.

Po odprtju priključka se bodo nadaljevala tudi dela na regionalni cesti Podpeč–Brezovica, natančneje pri železniškem prehodu na Podpeški cesti.

Kdaj lahko javnost pričakuje odprtje priključka Dragomer oziroma kdaj bo na tem odseku stekel prvi promet?

Komisijski pregled izvedenih del bo 3. julija letos. Po odpravi pomanjkljivosti, ugotovljenih na komisiji (to lahko traja več dni) in skladno z zakonom o cestah pridobljenemu dovoljenju za začasno uporabo bo priključek spuščen v promet.

Po odpiranju priključka se bodo nadaljevala dela na regionalni cesti Podpeč–Brezovica pri železniškem prehodu Podpeške ceste.

Za koliko se je odprtje zamaknilo glede na prvotne napovedi?

Prvotni pogodbeni rok januar 2025 se je podaljšal za pet mesecev zaradi konsolidacije barjanskih temeljnih tal pod nasipi in ukrepi sprejetimi v zvezi s tem.

Med gradnjo ste tako naleteli na nepredvidene zaplete.

Med izvajanjem del je bilo ugotovljeno, da se območje nenosilnih tal razteza na širšem območju, kot je bilo predvideno s projektno dokumentacijo, zato so se preverile dodatne možnosti izvedbe izboljšav temeljnih tal. Območje izvedbe vibriranih gruščnatih slopov na visokih nasipih se je razširilo še na ožje območje severno in južno od avtoceste oziroma nadvoza, kar je posledično pomenilo podaljšanje roka izvedbe.

Kdaj so na lokaciji prvič zabrneli gradbeni stroji?

Izvajalec je bil uveden v delo 31. julija 2023.

Kolikšna bo končna vrednost projekta in kolikšna je bila prvotno predvidena investicija?

Pogodbena vrednost investicije za izgradnjo priključka Dragomer in vseh spremljajoče ureditve znaša 34.758.822,04 evra skupaj z DDV. Do sedaj ta vrednost še ni presežena, je pa v obravnavi nekaj izvajalskih zahtevkov za dodatna dela.

V javnosti se pojavljajo kritike, da projekt ne vključuje ustreznih ureditev za kolesarje. Kako se na te pripombe odzivate? Je v okviru projekta predvidena kakršnakoli kolesarska infrastruktura?

Gradnja poteka skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem in potrjeno gradbeno dokumentacijo, ki v območju novogradnje ureja tudi kolesarske povezave v skupni dolžini 920 metrov z urejenimi prehodi skozi križišče. To predstavlja povezavo že obstoječih kolesarskih stez ob regionalni cesti R2-409 Brezovica–Vrhnika.