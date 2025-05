Novemu papežu Leonu XIV. čestitali Trump, Orban, Golob, Pirc Musarjeva ...

Po zgodovinski izvolitvi prvega ameriškega papeža, kardinala Roberta Francisa Prevosta, ki si je izbral ime Leon XIV., so z vsega sveta začela prihajati sporočila čestitk in podpore. Verniki, politiki in cerkveni voditelji izražajo upanje, da bo novi papež kos številnim izzivom sodobnega časa ter ostal zvest poti miru, dialoga in sočutja.

Premier Robert Golob je danes izrekel »srčne čestitke« novoizvoljenemu papežu Leonu XIV. in sporočil, da »nas njegov nastopni govor utrjuje v veri, da bo nadaljeval pot svojega predhodnika papeža Frančiška«. Novoizvoljeni papež je v svojem prvem nagovoru poudaril sporočilo miru.

»Njegov nastopni govor nas utrjuje v veri, da bo nadaljeval pot svojega predhodnika papeža Frančiška - v prizadevanjih za svetovni mir, boju proti revščini in neenakopravnosti, pri gradnji mostov ter spodbujanju razumevanja in spoštovanja med narodi,« je ob čestitkah novemu papežu sporočil Golob.

Slovenski škofje: »Voditi Cerkev skozi izzive sodobne družbe«

Predsednik Slovenske škofovske konference, novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje, je v prvem odzivu izrazil zaupanje v poslanstvo novega papeža. »Zaupana mu je odgovorna naloga voditi Cerkev skozi številne izzive sodobne družbe, ki je zaznamovana s težavami pa tudi z upanjem po boljšem in bolj pravičnem svetu,« je zapisal v uradni izjavi, objavljeni na spletni strani Slovenske katoliške cerkve.

Škofje so novemu papežu izrekli »svojo vdanost« in poudarili, da si slovenski katoličani želijo Cerkve, ki jo vodi »po poti enotnosti in edinosti do 'civilizacije ljubezni', kajti Ljubezen je edina sila, ki lahko spremeni svet in mu prinese trajen mir«.

Predsednica republike: »Svet potrebuje ...«

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na družbenem omrežju X zapisala osebno čestitko novoizvoljenemu papežu. »V času, ko svet razjedajo vojne, revščina in naraščajoča razdvojenost, potrebujemo osebnosti, ki govorijo z modrostjo, pogumom in globokim čutom za pravičnost,« je poudarila.

Nataša Pirc Musar. FOTO: Jože Suhadolnik

Ob tem je izrazila upanje, da bo poslanstvo Leona XIV. »v znamenju sočutja, trdne zaveze miru in prizadevanju za bolj povezan svet – svet, kjer spoštujemo človeško dostojanstvo, gradimo mostove in nikogar ne pustimo ob strani.«

Logar: »Naj bo njegov pontifikat navdih«

Poslanec Anže Logar je poudaril globalne izzive, s katerimi se bo novi papež moral soočiti. »Novoizvoljeni papež Leon XIV. prevzema Cerkev v času številnih globalnih izzivov, pri čemer mu želim veliko modrosti, moči in blagoslova pri vodenju ter prizadevanjih za mir, dialog in solidarnost v svetu,« je zapisal. Izrazil je prepričanje, da bo njegov pontifikat »navdih vernikom po vsem svetu v prizadevanju za pravičnejšo in lepšo prihodnost.«

Nemec: »Svet potrebuje zaupanje v dobro«

Evropski poslanec Matjaž Nemec je novoizvoljenemu papežu zaželel »srčnost in pogum« ter zapisal: »Svet potrebuje glasnike miru, potrebuje zaupanje v dobro, v človečnost. Naj Vas na Vaši poti vselej spremljata srčnost in pogum. Vse dobro!«

Voditelji iz tujine

Tudi mednarodni odzivi niso izostali. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zapisal: »Zgodovinski trenutek za Katoliško cerkev in njene milijone vernikov. Papežu Leonu XIV. ter vsem katoličanom v Franciji in po svetu izrekam sporočilo bratstva. Naj bo ta novi pontifikat na ta 8. maj v znamenju miru in upanja.«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je papežu zahvalil z besedami: »Čestitke Njegovi svetosti papežu Leonu XIV. ob njegovi izvolitvi na sedež svetega Petra in začetku njegovega pontifikata.«

Val pričakovanj ob začetku novega poglavja

Izvolitev papeža Leona XIV. je sprožila val pričakovanj in simbolnih sporočil. Oseba, ki je dolga leta delovala v tišini, zdaj stoji pred nalogo, ki zahteva glasen odmev: obnoviti zaupanje v Cerkev, graditi mostove med razdeljenimi svetovi in sporočiti, da je upanje še vedno mogoče.