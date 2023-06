Nove težave za ministra Danijela Bešiča Loredana? To je naredila stranka SDS

»Zaradi vedno slabših razmer v zdravstvu ter serije neizpolnjenih in prelomljenih obljub o njihovem reševanju s strani ministra za zdravje in predsednika Vlade RS bo poslanska skupina Slovenske demokratske stranke še ta teden vložila interpelacijo zoper ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana.« To so pred nekaj minutami sporočili iz največje opozicijske stranke SDS, ki jo vodi Janez Janša.

Pojasnili so, da želijo pospešiti razpravo o realnosti koalicijskih obljub ter sposobnosti aktualne vlade za reševanje najbolj perečih problemov v državi.

Opozicija ne počiva: toliko interpelacij je bilo v tem mandatu

Letos je bila vložena interpelacija zoper vlado (na koncu ni bilo glasovanja), lani zoper ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon in nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar. Prvopodpisana pri vseh je bila Jelka Godec, vodja poslanske skupine SDS, tako Fajonova kot Bobnarjeva pa sta interpelacijo brez težav prestali.