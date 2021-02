Kakšna zmeda v šolah: številni lažno pozitivni učitelji

Številni ponovljeni testi tudi v Kranju

Množično testiranje zaposlenih v šolstvu. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

Znašli so se na meji črne faze

Hitro testiranje in testiranje s PCR testom na okužbo s koronavirusom sta glede na smernice Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni enakovredna. Ob pozitivnem izvidu hitrega testiranja napotitev na dodatni PCR test zato ni avtomatična, temveč o tem presoja izbrani osebni zdravnik ali zdravnik medicine, pojasnjujejo na NIJZ.

V učilnice Osnovne šole (OŠ) Polzela se je v ponedeljek vrnilo 15 od 17 učiteljev, ki jim je pred osmimi dnevi hitro testiranje pokazalo okužbo na novi koronavirus. Pred tednom dni so bili nato napoteni na dodatno PCR-testiranje, ki pa je dalo negativne rezultate, razen za dva učitelja, je danes za STA povedala ravnateljica šoleDejala je tudi, da je bila vsem lažno pozitivnim učiteljem najprej odrejena izolacija, ker je dodatno testiranje pokazalo, da večina učiteljev ni okužena, pa je bilo treba po protokolu spremeniti njihov status. To pa je trajalo nekaj dni, zato so se v šolo vrnili šele v ponedeljek.Po prejemu rezultatov testiranj pa je v javnosti zaokrožila anonimka, v kateri je med drugim zapisano, da so bili zaposleni v OŠ Polzela ob prejemu rezultatov prepuščeni sami sebi, brez enotnih in jasnih navodil, ali se lahko vrnejo na delo ali ne. »Nekateri zdravniki naj bi se sklicevali na več kot očitno sporne antigenske teste, drugi naj bi zagovarjali stališče, da je treba upoštevati naknadno izvedene PCR teste, na podlagi katerih so testirani zaposleni zdravi in se lahko vrnejo na delovno mesto. Dvom v zanesljivost antigenskih testov je v tem primeru več kot očitno na mestu, obenem pa odpira vprašanja, koliko je morda dejansko pozitivnih med tistimi več tisoč zaposlenimi, katerih testi so pokazali, da so domnevno negativni, obenem pa lahko v primeru novih testiranj in ponavljanj tovrstnih primerov oz. napak resno ogrozi pedagoški proces in varno vračanje otrok in zaposlenih v šole,« piše v anonimki.Tudi ponovno testiranje kranjskih šolnikov, ki so bili na ponedeljkovem hitrem testiranju pozitivni, je pri številnih pokazalo negativne izvide. Ravnatelji od svojih zaposlenih namreč prejemajo podatke o večinoma negativnih izvidih ponovljenega hitrega testiranja, čakajo pa še na izvide PCR testov.Pri kar 146 od 1090 testiranih so odkrili okužbo z novim koronavirusom, zato pa danes testiranje pozitivnih ponovili.Izvide pričakujejo šele zvečer.Kot je povedal, ravnatelj Osnovne šole Stražišče, kjer je bilo na ponedeljkovem testiranju kar 22 zaposlenih pozitivnih na novi koronavirus, mu je 21 zaposlenih že javilo rezultate ponovljenega hitrega testiranja, in sicer sta od 21 pozitivna dva, ostalih 19 je negativnih. Negativne rezultate so tako prejeli vsi pedagoški delavci, katerih razredi so danes zaradi ponedeljkovih pozitivih izvidov v karanteni.Vendar na podlagi izvidov ponovljenega hitrega testiranja še ne morejo organizirati dela na šoli, počakati morajo namreč še rezultate PCR testov, ki jih pričakujejo zvečer. »Po posvetovanju z epidemiološko službo bomo za sredo pustili organizacijo dela takšno, kot je danes, saj ne smemo prehitevati. Če bodo tudi PCR testi negativni, pa bomo v četrtek otroke poklicali nazaj v šolo,« je napovedal Srečnik.Podobna situacija je bila tudi v Kranjskih vrtcih, kjer je bilo v ponedeljek na hitrih testih pozitivnih 17 zaposlenih. Ker so morali v karanteno še njihovi najožji sodelavci, je danes doma ostalo kar 35 strokovnih delavcev.Ob številnih pozitivnih testih gorenjskih šolnikov se je v enem dnevu precej poslabšala epidemiološka slika Gorenjske, ki se je tako znašla na meji med rdečo in črno fazo. Kot pravi direktorica Zdravstvenega doma Kranj, se bo z morebitnimi napakami ali nezanesljivostjo testov ukvarjal Nacionalni inštitut za javno zdravje. Strokovni vodja Osnovnega zdravja Gorenjske in direktor Zdravstvenega doma Škofja Lokapa je pojasnil, da v vseh zdravstvenih domovih za testiranje šolnikov uporabljajo iste hitre teste proizvajalca Majbert Pharm.Glede nejasnosti postopkov in ukrepov v primeru pozitivnih testov šolnikov je povedal, da so v četrtek od ministrstva prejeli navodila, naj razen pri starejših oziroma tistih, ki imajo kakšen dejavnik tveganja, ne delajo potrditvenih testov s PCR testi. V nedeljo, ko so se jim v Škofji Loki pri testiranju šolnikov pojavila večja odstopanja pri odstotku pozitivnih hitrih testov, pa so se z lokalnimi epidemiologi dogovorili za validacijo testov.