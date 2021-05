Nove sprostitve ukrepov: poglejte, kaj boste spet lahko počeli

Terapevtske storitve in delavnice dovoljene



Pri rumenih strežba tudi v notranjosti



V oranžnih regijah nekaj več omejitev

Glasbene šole spet odpirajo vrata

Semafor sproščanja ukrepov. FOTO: Gov.si

Od danes so po vsej državi ob pogoju testiranja dovoljene nekatere svetovalne in izobraževalne storitve. V epidemiološko rumenih regijah so začeli veljati milejši pogoji glede števila strank v storitvenih lokalih in trgovinah, poleg tega lahko tudi v nastanitvenih obratih goste postrežejo v notranjih prostorih restavracij.V vseh statističnih regijah so pod pogojem testa dovoljene nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve ter storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja, kot so na primer inštrukcije, jezikovne šole in strokovne delavnice.V rumenih statističnih regijah (pomurska, koroška, osrednjeslovenska, obalno-kraška in goriška) je zdaj tudi za goste nastanitvenih obratov dovoljeno opravljati gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov. Strežba je dovoljena le za mizami. Obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek še vedno ni dovoljeno.V teh regijah je v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, po novem dovoljena ena stranka na 20 kvadratnih metrov površine oz. ena stranka na prostor, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov.Ta milejši pogoj v rumenih regijah že od petka velja za ponujanje kulturnih storitev in kolektivno uresničevanje verske svobode. Pri tem pa merilo števila oseb na kvadratni meter zaprte površine pri ponujanju kulturnih storitev ne velja za tiste, ki se lahko združujejo na podlagi predpisov, ki urejajo začasne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter pri izvajanju verske oziroma duhovne vzgoje in izobraževanja.V oranžnih statističnih regijah (podravska, savinjska, zasavska, posavska, jugovzhodna Slovenija, gorenjska in primorsko-notranjska) je v zaprtih javnih prostorih še vedno dovoljena ena stranka na 30 kvadratnih metrov.Pri odprtih tržnicah za vso državo velja omejitev ena stranka na 10 kvadratnih metrov.Po vsej državi je dovoljena strežba na terasah in vrtovih gostinskih lokalov, pri čemer je treba upoštevati ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, kot so ustrezna razdalja med mizami in omejeno število oseb za isto mizo. V rumenih regijah lahko strežejo tudi v notranjosti lokalov, morajo pa pri tem imeti gostje opravljen test ali potrdilo o prebolelem covidu 19 oz. o cepljenju.Omejitve veljajo do 9. maja, vmes bo vlada glede na epidemiološke razmere odločala o njihovem podaljšanju ali spremembi.Po tistem, ko zaradi spomladanskih počitnic minuli teden niso delovale, bodo lahko z današnjim dnem skladno z vladno odločitvijo z 21. aprila vse svoje dejavnosti spet izvajale tudi glasbene šole.