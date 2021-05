Pozor, nove spremembe pri prehajanju meja

Vlada je danes na dopisni seji sklenila, da se za vstop v Slovenijo brez karantene lahko upoštevajo tudi PCR-testi na novi koronavirus, ki so bili izdani v Srbiji in Turčiji. Spremembe odloka bodo začele veljati v sredo, veljale pa bodo najmanj do 16. maja, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.



Prejšnji teden je vlada na seznam držav, iz katerih priznavajo PCR-teste, dodala Avstralijo, Novo Zelandijo, Kanado, Izrael in Rusijo. Pred tem pa so se priznavali PCR-testi iz držav članic EU ali schengenskega območja, Velike Britanije ali ZDA.



Vlada je danes prilagodila tudi seznam rdečih držav. Na seznamu držav članic EU ali schengenskega območja so spremembe pri Grčiji, Norveški in Španiji, črtani pa sta Malta in Portugalska. Na rdeči seznam tretjih držav pa je dodan Džibuti.



Potnike, ki pridejo iz držav ali območij na rdečem seznamu, morajo v karanteno na domu, razen če ob vstopu v Slovenijo predložijo negativni rezultat PCR testa, ki ni starejši od 48 ur, dokazilo o cepljenju proti covidu 19 ali pa dokazilo, da je oseba covid 19 prebolela pred manj kot šestimi meseci. Za to zadostuje tudi pozitiven PCR-test, ki je starejši od 21 dni.



V karanteno na domu tudi ni treba izjemam, ki so navedene v odloku.

