Nove puščice Bregantovi: kršila naj bi priporočila NIJZ

Potem ko naj bi včeraj minister za zdravjevladi predlagal razrešitev državne sekretarke na ministrstvu se je ta danes znašla pod plazom novih kritik, in sicer, da je kršila priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), potem ko je včeraj podala izjavo za TV Slovenija o domnevni razrešitvi.Čeprav naj bi bila zaradi stika z okuženo osebo v samoizolaciji, se je srečala s televizijsko ekipo. Kot je poročala TV Slovenija, naj bi bila z osebo v zaprtem prostoru skoraj tri ure. Kljub upoštevanju drugih priporočil (razdalje in mask), pa so bili vsi preventivno napoteni v samoizolacijo. Bregantova se je vseeno odzvala povabilu RTV, da poda izjavo, četudi ji je novinar ponudil možnost, da se odzove prek videoklica, pa se je vseeno odločila, da se sreča z ekipo.»S strani epidemiologa nisem bila označena kot visokorizični kontakt, nisem razvila ne simptomov ne znakov, nisem bila napotena v karanteno, ker nisem razvila simptomov in znakov tudi v izolaciji nisem bila, nisem v bolniškem staležu,« se je odzvala Bregantova, ki je sicer pogosto nastopala z zelo strogimi nazori, predvsem glede nošenja mask.Vendar pa so priporočila NIJZ jasna: ne glede na to, ali je bil stik visoko tvegan ali ne, osebam, ki so v samoizolaciji ne dovoljujejo stikov z drugimi ljudmi.