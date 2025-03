Nove podrobnosti o Makedoncih, ki se zdravita v Sloveniji (VIDEO)

Poškodovana v požaru v nočnem lokalu v Severni Makedoniji, ki so ju v torek pripeljali na zdravljenje v Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, ostajata v enoti za intenzivno terapijo na napravah za dihanje.

Oba tudi čakajo operacije, je v današnji izjavi za medije povedal generalni direktor UKC Maribor Vojko Flis.

Pri obeh poškodovancih, ki sta stara okoli 26 let, je po besedah Flisa v ospredju okvara pljuč. »Ta nam povzroča največ skrbi, medtem ko ostale spremljajoče poškodbe niso takšne, da bi oba poškodovanca ogrožale. Okvara pljuč pri enem in pri drugem pa nam povzroča kar precej skrbi, tako da bosta ostala v enotah za intenzivno terapijo in približno po desetih dnevih bomo ponovno ocenili njuno zdravstveno stanje in napravili nov načrt zdravljenja. Oba čakajo ob tem, da sta v enotah za intenzivno zdravljenje na napravah, ki dihajo namesto njiju, tudi operacije,« je pojasnil.

Dolgotrajno zdravljenje

Zdravljenje poškodb bo po njegovih ocenah trajalo zagotovo več kot mesec dni. Ob tem se je zahvalil ekipam urgentnega centra, oddelka za plastično kirurgijo, anesteziologije in enot za intenzivno terapijo, ki so ali še sodelujejo pri oskrbi poškodovancev. »Sodobna medicina, ki lahko pomaga pri tako hudih poškodbah, je možna samo ob dobrem sodelovanju ekip iz različnih vej medicine,« je poudaril.

Ljudje so mrzlično poskušali zapustiti goreči klub. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Slovenska vlada je sklenila, da bo na zdravljenje sprejela štiri poškodovane v požaru v nočnem klubu v Severni Makedoniji, v katerem je v nedeljo umrlo 59 ljudi, poškodovanih pa je več kot 150 ljudi. Prva dva sta v ponedeljek zvečer prispela v UKC Ljubljana, v torek popoldne pa še dva v UKC Maribor.