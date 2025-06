Nove podrobnosti o hudem požaru v Begunjah: »Eden najhujših zadnjih let« (FOTO)

Kot smo poročali, je v sredo pozno zvečer v industrijski coni pri Begunjah na Gorenjskem izbruhnil obsežen požar v podjetju SVP Avio, znanem po proizvodnji hibridnih jaht blagovne znamke Greenline.

Požar, ki je bil ob prihodu prvih gasilcev že močno razvit, je terjal večurno intervencijo kar 162 gasilcev s 35 vozili iz širše gorenjske regije. Gasilci so požar pogasili okoli 4. ure zjutraj, večina enot pa je območje zapustila v zgodnjih jutranjih urah.

Eden največjih požarov zadnjih let

Po besedah vodje intervencije Jonasa Sotlerja iz PGD Begunje gre za enega najobsežnejših požarov na Gorenjskem v zadnjih letih. V akciji so sodelovali pripadniki Gasilsko-reševalnih služb (GARS) Jesenice in Kranj, več prostovoljnih gasilskih društev, policija, reševalci ter Ekološki laboratorij z mobilno enoto, ki je preverjal morebitno onesnaženje, poroča 24ur.

Požar na območju podjetja, ki proizvaja jahte na hibridni pogon. FOTO: Dejan Javornik

Med gašenjem sta dva gasilca potrebovala zdravniško pomoč zaradi vdihavanja dima, eden od njiju je bil prepeljan domov v domačo oskrbo. Po zadnjih informacijah ni bil nihče huje poškodovan.

Vzrok in škoda še neznana

Požar je izbruhnil na območju podjetja SVP Avio, kjer izdelujejo jahte na hibridni pogon. Plovila Greenline, ki jih razvijajo in proizvajajo v Sloveniji od leta 2009, veljajo za enega izmed pomembnejših slovenskih izdelkov na področju navtike. Letno jih v zapuški tovarni izdelajo med 80 in 90. Podjetje je večkrat prepoznano tudi na mednarodnih navtičnih sejmih.

FOTO: PGD Begunje

Vzrok požara, višina škode in ostale okoliščine so še predmet kriminalistično-forenzične preiskave, ki se bo začela takoj, ko bodo pristojni ocenili, da je območje dovolj varno. Podjetje in njegov direktor Vladimir Zinchenko škode za zdaj še ne komentirata. Javnost bodo obvestili, ko bo mogoče podati zanesljive ocene.

Odzval se je tudi Robert Golob

V istem industrijskem objektu je že leta 2007 zagorelo, ko je tam delovalo podjetje SeaWay – prav tako povezano z izdelavo plovil. Takrat je požar povzročil večmilijonsko škodo.

FOTO: Jani Kolman

Med intervencijo so gasilci prebivalcem svetovali, naj zaprejo okna in vrata ter se umaknejo na varno, da ne bi ovirali intervencije. Po zaključku akcije se je predsednik vlade Robert Golob javno zahvalil vsem gasilcem in prostovoljcem za požrtvovalno nočno delo in hitro ukrepanje.

Preiskava še poteka, iz objekta pa se dvigujejo številna vprašanja – tako glede vzrokov kot tudi varnostnih standardov v industrijskih obratih, kjer poteka proizvodnja z visoko vrednostjo izdelkov.

