Nove obtožbe na račun trenerja Fabjana: Morala sem spati v njegovi hotelski sobi

Dve nekdanji judoistki pred kamero spregovorili o nasilju in spolnih zlorabah, Fabjan vse zanika. Olimpijka Ana Velenšek ga brani, predsednik zveze Gabrovec pa trdi, da o tem ni vedel.

V slovenskem judu je izbruhnila afera, kakršne še ni bilo. Še dve nekdanji judoistki sta za 24UR Dejstva spregovorili o domnevnih fizičnih in psihičnih zlorabah, ki naj bi jih dolga leta doživljale pod vodstvom trenerja Marjana Fabjana. Ena od njiju ga obtožuje celo spolne zlorabe, zaradi česar ga je tudi prijavila policiji.

Pretresljive izpovedi

Dekleti se spominjata žaljivk, udarcev z roko, po glavi in telesu, pa tudi udarcev z bambusovo palico. Ena opisuje dogodek s priprav na Češkem, ko je morala spati v Fabjanovi sobi, kjer naj bi jo zasliševal o fantih in spolnosti. Druga pa ga obtožuje, da jo je pri šestnajstih, ko ji je ponujal masažo, spolno zlorabil, pozneje pa celo posilil.

Fabjan: »Gre za konstrukt«

Fabjan, eden najbolj uspešnih slovenskih trenerjev, očitke odločno zanika. Pojasnjuje, da udarcev pri njem ni bilo, da je bila palica v dvorani le pripomoček in simbol, ne pa sredstvo za kaznovanje. Trdi tudi, da nikoli ni vabil deklet v hotelske sobe in da gre pri obtožbah za konstrukt Judo zveze. Priznal pa je, da je imel v preteklosti razmerje z dvema tekmovalkama.

Na stran Fabjana je stopila olimpijka Ana Velenšek, ki meni, da do spolnih zlorab ni prihajalo, priznava pa, da so na treningih padli udarci – tudi nad fanti. Po njenem so to bili vzgojni ukrepi, za katere naj bi vedeli vsi, celo predsednik Judo zveze Bogdan Gabrovec.

Gabrovec to zanika. Kot dolgoletni športni funkcionar poudarja, da ima ničelno toleranco do nasilja v športu, ter zagotavlja, da o domnevnih zlorabah ni bil obveščen.