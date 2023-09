Darsove opozorilne table sprožile polemiko med Slovenci: »Ta sporočila so čedalje bolj brezvezna«

Upravljalec avtocest in hitrih cest Dars avtocestne vpadnice v Ljubljano in ljubljanski obroč opremlja z dodatnimi grafičnimi prikazovalniki spremenljive prometne signalizacije. Sistem bo namenjen upravljanju hitrosti v luči večje pretočnosti prometa, so pojasnili.

Po podatkih Darsa je sicer najbolj obremenjen del slovenskih avtocest ljubljanski obroč, posamezne odseke prevozi v povprečju tudi več kot 80.000 vozil na dan.

»S pravilno vožnjo lahko vsak voznik prispeva k večji varnosti in pretočnosti prometa,« so vozniški bonton zapisali na družbenem omrežju X.

Dars prikazovalnikov nad avtocestami ne uporablja zgolj za obveščanje o gnečah ali prometnih nesrečah. S hudomušnimi zapisi brez informacijske vrednosti o prometu je sprožil dilemo pri Slovencih. Objavljamo nekaj komentarjev na družbenem omrežju X.

»Fajn domislice, ampak tile portali so primarno namenjeni ključnim, jasnim informacijam, tudi za množice tujcev. Pogosto so ugasnjeni, izven uporabe, ali pa so informacije nejasne. Fokus bi moral biti na varnosti, ažurnosti, ne na PR sporočilih.«

»Ta sporočila so čedalje bolj brezvezna, delujejo spisana nekoliko na silo in kot jih je že mnogo omenilo brez uporabne vrednosti za voznike.«

»Če bi toliko truda vlagali v vzdrževanje cest, bi imela Slovenija mogoče tako dobre ceste kot sosedi.«

»Duhovita sporočila, z nikakršno informacijsko vrednostjo o zastojih, nesrečah, delih na cesti ... Glede podajanja ažurnih informacij se zgledujte po Čehih.«

»Kateri komik je ta obvestila pisal ...Kampiraj v naravi ... ja se strinjam, ne pa da sem prisiljen vsako jutro od Lukovice naprej kampirati na štajerki ... kaj če bi najprej to porihtali ... samo čakam na misel Ne parkiraj na avtocesti pa bo moj odgovor isti.«

Kakšno pa je vaše mnenje o takšnih napisih?