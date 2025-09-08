PODRAŽITEV

Nove cene goriv so tu. Na črpalko še pred polnočjo ali ne?

Od jutri višje cena bencina, dizla in kurilnega olja.
Od jutri višje cena bencina, dizla in kurilnega olja. FOTO: Jure Eržen/delo
FOTO: Jure Eržen/delo

M. U.
08.09.2025 ob 12:43
M. U.
Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri do vključno ponedeljka, 22. septembra 2025, znašale 1,459 evra za liter bencina, 1,487 evra za liter dizelskega goriva in 1,085 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo a vseh bencinskih servisih v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,459 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,443 evra na liter), pri 50-ih litrih to znese 72,95 evra.

Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi po ocenah ministrstva za okolje, podnebje in energijo, za liter NMB 95 bilo treba odšteti okoli 1,539 evra na liter.

Liter dizla bo znašal 1,487 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,465 evra na liter), kar pri 50-ih litrih znese 74,35 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,569 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,085 evra na liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,063 evra na liter). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo treba odšteti okoli 1,188 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1.000 litrov plačal 1.188 evrov, kar pomeni, da pri 1.000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 103 evrov.

 

 

