Nova zaostritev? Beovićeva o tem, v katerih poklicih bi se lahko testirali večkrat na teden

Vodja vladne skupine za cepljenjeje popoldne odgovarjala na novinarska vprašanja. Med drugim je na nekatere očitke, da je razširjeni PCT-pogoj kot prisila k cepljenju, odgovorila, da so s tem pogojem nadomestili le ukrepe iz lanskega leta, ko ni bilo možnosti za cepljenje, zaradi česar so epidemijo ustavljali z zaporo države. Po njenih besedah za zdaj obvladujemo stanje s testiranji in cepljenjem.Razveseljuje jo dejstvo, da je z razširjenim PCT-pogojem večje zanimanje za cepljenje, saj gre za zdravstveno zaščito vseh nas. Kot pravi, se menda razmišlja o tem, da bi za nekatere poklice veljala le pogoja P in C ali pa bi bilo smiselno uvesti pogostejše testiranje na 48 ur za poklice, kjer imajo zaposleni zelo tesne stike z ljudmi – v zdravstvu, sociali, šolstvu.»S pogostejšim testiranjem na 48 ur in ne več enkrat tedensko bi lahko odkrili večje število okuženih, ki še nimajo simptomov in bi na ta način zamejili širjenje virusa,« je pojasnila Beovićeva in dodala, da ni udeležena v teh pogovorih, a kot je podučena, o tem obstajajo razprave po Evropi.Število okuženih narašča in naraščalo bo še intenzivneje. Sama je poudarila, da bi z večjim deležem cepljenjih ljudi zavarovali ranljive skupine, ki se ne morejo cepiti, in mlajše od 12 let, ki se še ne morejo cepiti, ter bi zmanjšali tudi potrebe po bolnišničnem zdravljenju.O cepivu janssen, za katerega se Slovenci v zadnjih dneh največ odločajo, pravi, da se zaščita pri njem vzpostavi po 14 dneh od dneva cepljenja, a da je manj učinkovito proti delta različici v primerjavi s cepivi mRNA glede verjetnosti okužbe, toda še vedno dovolj učinkovito, da varuje pred bolnišničnim zdravljenjem.