Nova zakonodaja o maturi! Čas za pripombe le še do petka

Dijak bi se o načinu opravljanja poklicne mature opredelil ob vpisu v tretji letnik srednjega strokovnega izobraževanja oziroma ob vpisu v prvi letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, navaja ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v objavljenem gradivu.

Dijakom, ki so se odločili za poklicno maturo s petimi predmeti, bi se poklicna matura priznala tudi v primeru neuspeha pri enem od dveh predmetov skupnega dela. Vendar tak kandidat ne bi izpolnjeval pogojev za vpis na univerzitetni ali enoviti magistrski študij. Pač pa bi lahko naknadno opravil zaostalo obveznost in tako pridobil zahtevane pogoje. Roki za opravljanje zaostalih obveznosti se ujemajo s koledarjem splošne mature.

Dijakom, ki bi se odločili za opravljanje mature s tremi predmeti skupnega dela, bi omogočili ustrezne priprave na maturo. Tako bi imeli možnost za doseganje maturitetnega standarda splošne mature.

Ukinili zimski rok?

Poleg tega je predlagano, da bi zimski rok poklicne mature ukinili. Tako želijo za tiste, ki opravljajo poklicno maturo, in tiste, ki opravljajo splošno maturo, izenačiti možnosti, da maturo opravljajo v spomladanskem in jesenskem roku.

Kandidati, ki opravljajo poklicno maturo v dveh delih v dveh zaporednih izpitnih rokih, pa bi lahko po predlogu popravljali negativno oceno ali izboljševali oceno predmeta, ki so ga opravljali v prvem delu.

Po predlogu novele zakona o maturi, ki je od danes v javni razpravi, bi bila lahko na poklicni maturi poleg obveznih dveh strokovnih predmetov še materni jezik in matematika ali tuj jezik oziroma materni jezik, matematika in prvi tuj jezik. Pripombe na predlog je mogoče podati do 14. marca.