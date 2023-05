Nova vrsta kriminala, ki dobiva krila

Če so doslej podjetja največkrat vlagala predvsem v fizično varovanje in vzpostavitev naprednih varnostnih sistemov, pa je danes vprašanje varnosti doseglo čisto nove dimenzije. Najhujše grožnje prihajajo skupaj z napredkom in digitalizacijo. Kibernetski napadi so zelo resna nevarnost, ki lahko marsikatero podjetje, ne glede na njegovo velikost, spravi v zelo resne težave. Ustrezna zaščita je nujna, ni pa tudi vsaka zadostna. Predvsem je pomembno, da jo zaupamo strokovnjakom z ustreznim znanjem in izkušnjami.

