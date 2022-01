Nova tipska hiša na slovenskem trgu

V okviru dolgoletnega sodelovanja sta leta 2014 kupcem po vsem svetu premierno predstavila linijo hiš na ključ P. A. T. H. - Prefabricated Accessible Technological Homes.

Za slovensko tržišče ter z mislijo na tukajšnja bivanjska pričakovanja sta zasnovala in razvila tipsko hišo P. A. T. H S. V primerjavi s klasično linijo P. A. T. H., ki ponuja veliko možnosti izbire, to linijo hiš zaznamuje domišljena tipska arhitekturna rešitev. P. A. T. H. S je dvonadstropna, energetsko učinkovita montažna lesena hiša z moderno interpretacijo klasične dvokapnice in tlorisom v dveh izbirnih različicah.

