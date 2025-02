Nova taktika hekerjev! Lažne spletne pasti širijo virus, ki v nekaj sekundah ukrade podatke

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT od druge polovice lanskega leta zaznava primere zlorabljenih spletnih strani, ki od obiskovalca zahtevajo, da potrdi, da ni robot. Pri tem od uporabnika zahteva pritisk posebne kombinacije tipk na tipkovnici, s čimer pride do okužbe računalnika z virusom, ki krade podatke uporabnikov.

V drugi polovici leta 2024 so se začeli pojavljati posamezni primeri omrežnih napadov, pri katerih napadalci po vdoru v spletno mesto namestijo zlonamerno kodo, ki obiskovalce spletne strani poziva, da v okviru t. i. CAPTCHA preverjanja potrdi, da je človek in ne robot. V letu 2025 število teh napadov narašča, so v začetku tedna opozorili na nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost.

Prvi korak običajen, drugi zahteva kombinacijo tipk CAPTCHA obrazec javi napako in od uporabnika zahteva pritisk kombinacij na tipkovnici Win + R, Ctrl + V in Enter. Pri tem se s kombinacijo tipk Win + R v operacijskih sistemih Windows odpre okno za vnos ukaza, kombinacija tipk CTRL + V v vnosno polje prilepi vsebino odložišča, s pritiskom na tipko Enter pa se zažene vpisan ukaz.

Kot opozarja SI-CERT, lahko v prvem koraku to preverjanje deluje povsem običajno, na primer, da mora obiskovalec spletne strani označiti slike, na katerih je avtomobil.

Kombinacija tipk okuži računalnik z virusom

V naslednjem koraku CAPTCHA obrazec javi napako in od uporabnika zahteva pritisk kombinacij na tipkovnici Win + R, Ctrl + V in Enter. Pri tem se s kombinacijo tipk Win + R v operacijskih sistemih Windows odpre okno za vnos ukaza, kombinacija tipk CTRL + V v vnosno polje prilepi vsebino odložišča, s pritiskom na tipko Enter, pa se zažene vpisan ukaz.

»Če pri brskanju po spletu opazite, da neka spletna stran zahteva vpis omenjene kombinacije tipk na tipkovnici, tega nikakor ne storite,« poudarja SI-CERT. Uporabniki naj jim takšno spletno stran prijavijo.

Ker spletna stran predhodno v odložišče kopira zlonamerni ukaz, uporabnik s to kombinacijo tipk nevede izvede samookužbo računalnika z zlonamerno kodo.

S tem postopkom se običajno prenese in zažene trojanskega konja, ki je specializiran za krajo osebnih, finančnih in avtentikacijskih podatkov, kot so shranjena gesla v brskalnikih in upravljalnikih gesel, zgodovina brskanja, shranjeni spletni piškotki, drugi shranjeni podatki spletnih mest, podatki o odprtih zavihkih in zasebni ključi kriptodenarnic iz razširitev brskalnika.

Deluje le na operacijskem sistemu Windows

Kot poudarja SI-CERT, omenjena kombinacija tipk povzroči okužbo zgolj na sistemih z operacijskimi sistemi Windows.

Največkrat gre za trojanskega konja iz družine Lumma Stealer. »Lumma Stealer deluje izredno hitro in lahko že v nekaj sekundah po zagonu napadalcem pošlje ukradene podatke iz sistema, nekatere različice pa se po tej aktivnosti tudi v celoti izbrišejo iz sistema,« opozarja SI-CERT.

Uporabniki, ki so izvedli pritisk navedene kombinacije tipk pri CAPTCHA preverjanju v operacijskem sistemu Windows, lahko računalnik obravnavajo, kot da je okužen. V tem primeru SI-CERT priporoča takojšnjo zamenjavo vseh gesel in drugih poverilnic, ki so bila shranjena v času okužbe v brskalnikih ter nameščenih upravljalnikih gesel.

Sredstva takoj prenesite na varne račune

V primeru, da so bile na sistemu shranjene kriptodenarnice (v različnih oblikah, tudi preko razširitev brskalnikov), SI-CERT priporoča, da uporabniki iz teh kriptodenarnic sredstva takoj prenesejo na druge kriptodenarnice, ki jih ustvarijo na neokuženem sistemu.

Virus Lumma Stealer se lahko po kraji podatkov v celoti izbriše iz sistema, ni pa to pravilo. Zato SI-CERT ob vsaki okužbi sistema svetuje, da se podatki varnostno kopirajo, nato pa se sistem ponastavi na tovarniške nastavitve.