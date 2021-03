Nova stranka je tu, Aleksandra Pivec njena prva predsednica (V ŽIVO)

Na današnjem ustanovnem kongresu politične stranke Naša dežela je 173 delegatov za prvo predsednico izvolilo, nekdanjo prvo damo stranka upokojencev Desus. Ustanovni kongres so napovedali kot Gibanje Za ljudi, danes pa so novo stranko predstavili z imenom Naša dežela z grafično podobo v zeleni barvi.Pivčeva, nekdanja ministrica za kmetijstvo, je dejala, da želijo razmišljati in delati drugače kot druge politike, ki smo jih poznali do zdaj. Na volitvah bodo nastopali samostojno, po volitvah pa se bodo povezovali s tistimi, ki jim bodo njihova programska stališča blizu. Prizadevali si bodo in prevzeli odgovornost za odpravo centralizma, zagovorniki demografskih izzivov bodo, Pivčeva izpostavlja, da bodo poskrbeli za vse generacije: za upokojence, za mlade, ki da bodo hitreje prišli do stanovanja in služb, prizadevali si bodo v zdravstvu, denimo za odpravo čakalnih vrst, z več transparentnosti. Želijo si hitrejše in bolj učinkovite javne uprave ter digitalizacije. Podpirajo tudi prenovo šolskega sistema: namesto, da se iščejo slabosti otrok, iskati prednosti.»V Sloveniji so prepotrebne spremembe. Dovolj je razdvojenosti, prerekanj, nepravičnost političnih strank, ki lastne interese postavljajo pred potrebe ljudi. Smo razvojno-socialna stranka, ki gradi na mladih in spoštuje napore starejše generacija. Upiramo se centralizmu države. Prihaja pomlad, saj danes beležimo prvi pomladni dan in pomladno stranko. Danes nastaja nova drugačna politika, ki ne deli, ampak povezuje. Delati za ljudi in z ljudmi,« je v nagovoru povedala Pivčeva in poudarila, da boDejala je, da v stranki ne bodo sodelovali znani obrazi, temveč podjetniki, kmetje, gozdarji, delavci, študentje in upokojenci, ki so na svojih področjih že dosegali dobre rezultate.Na ustanovnem kongresu je bilo prisotnih 173 od skupno 210 povabljenih delegatov. Med videnimi so bili nekdanja podpredsednica DeSUS, ki je danes predstavila predlog Pivčeve za predsedniško kandidatko, nekdanji uradni govorec DeSUS, mariborski občinski svetnik, direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport BrdaMed ustanovnimi člani so se med drugim predstavili... ki so se strinjali, da bo Pivčeva v prid ljudi delovala srčno, diplomatsko, povezovalno ...