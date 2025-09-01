POZIV STARŠEM

Nova stečajna upraviteljica Biobanke: Nadomestno shrambo naj starši uredijo sami

Vse upnike, ki so imeli shranjene vzorce pri Biobanki, poziva, naj sami uredijo nadomestno shrambo, saj jim kot stečajna upraviteljica torej tega ne more zagotoviti.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik
Fotografija je simbolična. FOTO: Jože Suhadolnik

STA, A. G.
01.09.2025 ob 17:15
Nova stečajna upraviteljica Biobanke Sanja Purić ocenjuje, da je odločba, v kateri ji je Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) naložila sklenitev sporazuma o nadomestnem shranjevanju vzorcev Biobanke, neizvršljiva. Zato poziva starše, naj prenos vzorcev k nadomestnemu shranjevalcu uredijo sami.

JAZMP je 1. avgusta izdala odločbo, v kateri je Biobanki v stečaju naročila, naj sklene sporazum o nadomestnem shranjevanju preostalih vzorcev popkovnične krvi in tkiv otrok ter dokumentacije z vsaj eno ustanovo za tkiva in celice. Sporazum bi morala Biobanka v skladu z odločbo skleniti do minule sobote.

Stečajna upraviteljica Sanja Purić je v današnjem izrednem poročilu Okrožnemu sodišču v Ljubljani zapisala, da je prejela oziroma se je seznanila s štirimi ponudbami ustanov, ki bi lahko prevzele vzorce v nadomestno shranjevanje. To so družba FH-S, celice prihodnosti iz Domžal, družba Tass Logistik storitve in inženiring iz Komende, družba Izvorna celica iz Ljubljane in trzinski GaiaCell.

Ob tem pa ugotavlja, da nobeden od ponudnikov ni pripravljen prevzeti hrambe matičnih celic brezplačno, v stečajni masi Biobanke pa ni sredstev za kakršnokoli plačilo oziroma prevzem obveznosti. Prav tako se ne more zavezati, da bo stroške plačal nekdo tretji, zato ugotavlja, da je odločba JAZMP »v celoti neizvršljiva«. 

Starše poziva

Vse upnike, ki so imeli shranjene vzorce pri Biobanki, poziva, naj sami uredijo nadomestno shrambo, saj jim kot stečajna upraviteljica torej tega ne more zagotoviti. Starše poziva, naj se obrnejo na omenjene štiri ustanove, ki so pripravljene vzorce sprejeti proti plačilu. Ob tem jim je podala soglasje stečajnega upravitelja, ki ga potrebujejo za prevzem vzorcev.

Sodišče je sicer Purić za stečajno upraviteljico v zadevi Biobanka imenovalo 20. avgusta, potem ko je na njegov predlog razrešilo prejšnjega stečajnega upravitelja Mateja Žuniča. Ta je pred menjavo že začel pogajanja in usklajevanja z zasebnimi ustanovami, ki bi prevzele nadomestno shranjevanje celic.

Podjetje Biobanka, ki je v zadnjih 16 letih shranjevalo popkovnično kri in tkivo otrok, je lani prenehalo delovati. Podjetje je imelo sporazum za nadomestno shranjevanje vzorcev sklenjen s podjetjema Educell in Celica. Medtem ko se je Educell znašel v stečaju, je Celica zaradi omejenih zmogljivosti prevzela le manjši del vzorcev.

