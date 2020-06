Nova slaba novica za tiste, ki so letos načrtovali poroko

Za tiste, ki so se v letu 2020 odločili poročiti, je lahko organizacija tega pomembnega življenjskega dogodka že lahko postala prava nočna mora. Po omejitvi zbiranj na javnih krajih in preklicu vseh ukrepov je zdaj prišel drugi val, ta pa je znova prinesel nove ukrepe, med drugim tudi ponovno omejitev zbiranja do 50 ljudi.



Kot je vladni govornik Jelko Kacin pojasnil na današnji novinarski konferenci, je v Sloveniji trenutno nekaj žarišč okužb, ki so posledica druženj, veseljačenj brez fizične distance. Zato se je vlada odločila, da zmanjša število ljudi, ki se smejo družiti, in to s 500 na 50. Izvzete so prireditve, za katero bo organizator pridobil soglasje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).



O tem, kaj to pomeni za organizacijo porok, je Kacin dejal, da gre za odločitev vsakega posameznika, ali je dogodek možno izpeljati v skladu z omejitvami in priporočili. »»To so resne dileme predvsem za neveste, ki si želijo ob tem dogodku navzočnosti vseh najbližjih in najdražjih. Treba se je organizirati racionalno. Poroka z okužbo ni najboljši spomin, še posebej v letu, ko nas virus najeda že kar nekaj časa. Predvsem bi predlagal omejeno število, brez starejših in ljudi iz ogroženih skupin, v katero spadam tudi sam. Se pravi, če lahko to opravijo brez staršev ali starih staršev, bi bilo boljše,« je povedal na novinarski konferenci in parom svetoval, da se morajo odločiti sami.



Kdo bo izdajal dovoljenja, kam se lahko obrnejo, da bo dogodek izpeljan v skladu s pravili? »Treba se bo dogovoriti z gostiteljem v lokalu, ali lahko izpolni pogoje. Pri samem obredu pa ne more biti več kot 50 ljudi. Že to, da o tem razpravljamo, je znak, da ljudje resno jemljejo ta opozorila in da želijo čim več pojasnil v zvezi s tem.«