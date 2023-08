Nova skupina Slovencev ujeta v Hurgadi: Ne vemo, kdaj bomo doma

Že ves teden poročamo o potnikih, ki so odpotovali iz Ljubljane v Hurgado in obratno s turistično agencijo, a zaradi preklicanih letov ne pridejo pravočasno na turistično destinacijo oziroma domov. Zamude so tudi več dni. Vrstijo se pritožbe potnikov zaradi slabe komunikacije s strani turističnih predstavnikov, nekatere pa tudi čudi, kako to, da je težava z leti le v in iz Ljubljane. Potem ko se je okoli 180 potnikov z dvodnevno zamudo v torek le vrnilo domov, druga skupina pa je z dvodnevno zamudo odpotovala v Hurgado, smo sinoči prejeli novo sporočilo potnikov:

»Spet ista težava s Hugardo. Let naj bi imeli danes (sreda) ob 13.30. Vsi smo čakali s prtljago v hotelski recepciji, a avtobusa ni bilo od nikoder. Na recepciji so 'nategovali', da bo prišel čez 10 minut, a ga ni bilo. V recepciji je tudi veliko otrok in starejših, ki nervozno prenašajo čakanje brez jasnih navodil. Ob 12.00 so nam sporočili, da ne vedo, zakaj ne bo leta. Res ne vemo, ali je s to agencijo sploh še varno potovati. Zvečer smo prejeli informacijo, da bo morda let jutri zjutraj,« nam je zapisal bralec in ena od potnic, ki so v Hurgadi.

Sinoči ob 21. uri se nam je ih hotela oglasila tudi bralka, ki je potrdila, da je še ena skupina Slovencev ostala v Hurgadi. »Leteti bi morali ob 13.30 proti Ljubljani, vendar je bil let odpovedan. Podaljšali so nam bivanje v hotelu. Mogoče poletimo jutri ob 6.00 (iz hotela ob 3.00), vendar še ni potrjeno.«

Iz turistične agencije Eti Slovenija, ki organizira potovanja v Egipt, so nam danes sporočili, da je letalo danes poletelo iz Hurgade proti Ljubljani in bo na brniškem letališču pristalo okoli poldneva. »Let nenehno spremljamo na zagotavljamo, da se bodo potniki varno vrnili v Slovenijo.«

Na vse več pritožb potnikov v agenciji odgovarjajo:

»Odpoved letov in zamude so lahko posledica različnih dejavnikov, ki se pojavljajo v potniškem prometu. Na rednost letov lahko vplivajo tehnični pregledi, vremenske razmere, operativni izzivi in druge okoliščine. V tem primeru so se žal pojavili tehnični razlogi, ki so povzročili zamudo leta. Razumeti je treba, da je varnost potnikov vselej na prvem mestu. Žal pa vsak odpovedan let za sabo potegne novo vzpostavitev celotnega plana letov, rekrutiranje nove posadke itd., kar je pa seveda podvrženo različnim varnostnim ukrepom. In sredi najvišje poletne sezone, ko je letalski promet povečan, je to še posebej zahtevno. A poudarjamo: varnost potnikov je na prvem mestu in tukaj ni kompromisov.

Razumemo skrb in jezo potnikov v takšnih situacijah. Predstavniki v Egiptu in ekipa ETI potovanja v Sloveniji smo dosegljivi 24 ur na dan preko telefonov ter aplikacij Viber in WhatsApp. Obenem želimo izraziti opravičilo vsem, ki morda niso takoj prejeli želenih informacij. Zavedamo se, da se je v nekaterih trenutkih odzivni čas podaljšal, saj smo v teh dneh prejeli izjemno veliko klicev in sporočil.

Gre za nepričakovane situacije, ki se v letalskem potniškem prometu, tako kot v vsaki drugi panogi, žal občasno pojavijo. Zamude letov in odpovedi so lahko posledica različnih dejavnikov, ne glede na destinacijo in letalsko družbo.

V devetih letih našega delovanja na slovenskem trgu se je takšna ekstremna zamuda zgodila prvič. Kljub neprijetnostim, ki jih prinaša takšen nepričakovan dogodek, smo vseeno veseli, da nam je uspelo zagotoviti varnost vseh naših potnikov. Veseli nas, da smo za tiste, ki so bili primorani podaljšati svoj oddih v Egiptu, ustrezno poskrbeli. V času njihovega daljšega bivanja so lahko brezskrbno uživali v vseh all-inclusive storitvah v hotelih, kjer so bili nastanjeni. Prav tako smo se potrudili, da so bili prevozi do letališč prilagojeni, s čimer smo omilili morebitne neprijetnosti čakanja v letaliških zgradbah. Na voljo pa so jim bili tudi naši predstavniki, ki so jim nudili nenehno podporo in informacije, s katerimi so razpolagali.«